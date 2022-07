Los 40 mejores vinos del mundo se eligen en el International Wine Challenge 2022

FRANCIA SOBRESALE GANANDO DOS DE LOS CINCO CHAMPION TROPHY

Francia ha destacado en la edición de este año, logrando el mayor número de medallas en la general y ganando también dos codiciados trofeos Champion. El productor del norte del Ródano, Maison Delas Frères, se impuso a vinos de más de cincuenta países para conseguir el Champion Red Trophy por su Les Bessards 2019, que también fue galardonado con el International Syrah Trophy. El Champion Sparkling Trophy fue para Rare Champagne por su Rare Millésime 2008, mientras que el Chef de Cave de Charles Heidsieck, Cyril Brun, fue nombrado IWC Sparkling Winemaker of the Year. Los bodegueros franceses también fueron reconocidos por su experiencia en la producción de vinos tranquilos. Vincent Bartement, de La Chablisienne, fue nombrado IWC White Winemaker of the Year, mientras que Christophe Briotet, de Edouard Delaunay, ganó el IWC Red Winemaker of the Year, un galardón que ya recibió en 2021 por sus vinos blancos.

ESPAÑA GANA EL CHAMPION FORTIFIED TROPHY

España ha reforzado sus credenciales como productor de vinos generosos de categoría mundial con Bodegas Tradición, que ha ganado el Champion Fortified Trophy por su Oloroso Tradición VORS, que los jueces han descrito como "de acabado casi eterno". España también se llevó el Vermouth Trophy por el CabecitaLoca Vermouth , así como otros tres trofeos, lo que la convierte en uno de los países con mejores resultados en el desafío de este año. El productor gallego Bodegas Altos de Torona fue galardonado con el Spanish White Trophy por su Albariño 2021, el Spanish Red Trophy fue para Legaris por su Alcubilla De Avellaneda 2018 y Bodegas Villa Conchi se llevó el Cava Trophy por su Extra Brut Imperial Reserva 2018.

EL PRODUCTOR ITALIANO TENUTA DI CAPEZZANA GANA EL CHAMPION SWEET WINE TROPHY DOS AÑOS CONSECUTIVOS

Por segundo año consecutivo, el productor toscano Tenuta Di Capezzana recibió el Champion Sweet Wine Trophy por su Vinsanto di CarmignanoCapezzanaRiserva 2014. Por su parte, el productor de Sardinia Antonella Corda impresionó a los jueces con el "encantador toque sabroso" de su Cannonau Di Sardegna 2020, lo que le valió el Italian Red Trophy de este año. Más al norte, en el Véneto, Col VetorazSpumanti recibió el Prosecco Trophy por su ValdobbiadeneSuperiore Di Cartizze 2021.

El copresidente Peter McCombie MW comentó: "El jurado del International Wine Challenge está formado por expertos de todo el mundo y cada vino ganador del trofeo es catado por al menos tres jurados, lo que significa que cada vino se juzga de la forma más justa posible y por sus propios méritos. Entre los 40 mejores vinos de este año hay muchos nombres conocidos, pero es estupendo ver que vinos de regiones menos conocidas también destacan en la escena mundial".

Los 40 Best Wines in the World juzgados por el International Wine Challenge 2022 son los siguientes:

Francia Rare Champagne Millésime 2008 IWC Champion Sparkling Wine 2022, Champagne Trophy, Vintage Classic Blend Champagne Trophy Francia MaisonDelasFrères Les Bessards 2019 IWC Champion Red Wine 2022, International Syrah Trophy, French Red Trophy, Hermitage Trophy,

Rhone Red Trophy Nueva Zelanda Trinity Hill Wines Gimblett Gravels Chardonnay 2020 IWC Champion White Wine 2022, IWC Sustainable Trophy 2022, International Chardonnay Trophy,

New Zealand White Trophy, Hawkes Bay Chardonnay Trophy Italia Tenuta Di CapezzanaVinsanto di CarmignanoCapezzanaRiserva 2014 IWC Champion Sweet Wine 2022, Italian Sweet Trophy España Bodegas Tradicion Oloroso Tradicion VORS IWC Champion Fortified Wine 2022, Sherry Trophy, Oloroso Trophy Francia Maison Albert Bichot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée CyrotChaudron Hospices de Beaune 2020 International PinotNoirTrophy, Clos de la Roche Trophy, Red BurgundyTrophy Francia Maison Albert Bichot Meursault 1er Cru Les Charmes Cuvée Albert Grivault Hospices de Beaune 2020 French White Trophy, White Burgundy Trophy, Meursault Trophy Italia Col VetorazSpumantiValdobbiadene Superiore Di Cartizze 2021 ProseccoTrophy Italia Antonella CordaCannonau Di Sardegna 2020 Italian Red Trophy, Sardinian Red Trophy España Cabecita Loca Vermouth VermouthTrophy España Villa Conchi Extra Brut Imperial Reserva 2018 Cava Trophy España Bodegas Altos de Torona Albariño 2021 Spanish White Trophy, RíasBaixas Trophy España Legaris Alcubilla De Avellaneda 2018 Spanish Red Trophy, Ribera Del Duero Trophy

La lista completa de los ganadores de los premios Trophy y Champion en el International Wine Challenge 2022, publicada el 7 de julio, puede consultarse aquí.

El International Wine Challenge

En su 39ª edición, el International Wine Challenge es aceptado como el concurso de vinos más riguroso, imparcial e influyente del mundo. El International Wine Challenge evalúa cada vino "a ciegas" y juzga cada uno de ellos por su fidelidad al estilo, la región y la añada. Los premios incluyen medallas (oro, plata y bronce) y menciones especiales. Los trofeos se conceden a los mejores vinos de cada categoría. El International Wine Challenge se compromete a ayudar a los consumidores a descubrir un gran vino, y las medallas que se exhiben en las botellas ganadoras ofrecen una garantía de calidad fiable.

