OKX celebra su primer aniversario de las proof of reserves

con su 12.º informe mensual en la que se muestran 12.5 mil millones US$ en activos primarios

OKX ha establecido los estándares del sector en el último año con nuevas funciones y mejoras, como la tecnología de conocimiento cero (ZK) y el árbol de Merkle, además de una mayor cobertura de activos

Entre los reconocimientos del sector se incluye la máxima puntuación de calidad entre los principales exchanges, otorgada por el experto Nic Carter

HONG KONG, 30 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , un exchange de criptomonedas líder mundial por volumen de trading y tecnología Web3, publicó hoy su 12.º proof of reserves (PoR), en la que se muestran 12.5 mil millones de USD en activos primarios para respaldar los fondos de los usuarios.

La publicación mensual conmemora un año completo de informes PoR, durante el que OKX impulsó la adopción de nuevas normativas mediante la incorporación de nuevas funciones y mejoras, como las pruebas de conocimiento cero (ZK), los árboles de Merkle y una mayor cobertura de activos.

Como líder mundial en PoR, OKX también realizó AMA mensuales para involucrar a la comunidad cripto durante los últimos 12 meses, con la presidente de OKX Hong Fang, el CMO Haider Rafique, el director de comercio internacional Lennix Lai y con conocidos moderadores como Nic Carter, Daniel Borovik y David Gokhshtein.

La PoR de OKX cubre 22 activos digitales populares y demuestra que OKX ha mantenido un índice de reserva superior al 100 % durante doce meses consecutivos en todos esos activos. Además de BTC, ETH y USDT, los activos incluidos son los siguientes: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX y UNI.

Las ratios de reserva de OKX actuales son las siguientes:

BTC: 103 %

ETH: 103 %

USDT: 103 %

El enfoque de OKX respecto a la proof of reserves ha ido mejorando de forma continua y, recientemente, el experto en blockchain Nic Carter otorgó a esta plataforma la máxima puntuación de calidad entre los principales exchanges.

OKX ha mejorado constantemente su proof of reserves en el último año. Estos son algunas de los hitos más importantes:

Noviembre de 2022: primera proof of reserves de OKX OKX se convierte en uno de los principales exchanges de cripto en publicar una proof of reserves

Marzo de 2023: actualización del árbol de Merkle OKX mejora la transparencia de las proof of reserves, publicando el árbol Merkle de pasivos y protegiendo la privacidad de los usuarios

Abril de 2023: actualización de k-STARK OKX presenta la tecnología zk-STARK en el proof of reserves, lo que permite a los usuarios verificar de forma independiente la solvencia del exchange y confirmar que sus activos están respaldados

Abril de 2023: mayor cobertura de activos OKX aumenta la cobertura de activos de su proof of reserves a 22 criptos populares, con más de 220,000 direcciones de billeteras públicas

Septiembre de 2023: proof of reserves mejor valorada El experto Nic Carter considera que la proof of reserves de OKX es la de mejor calidad entre los principales exchanges

Octubre de 2023: primer aniversario de la proof of reserves OKX publica su 12.º proof of reserves y celebra su primer aniversario como líder de la industria



Según Haider Rafique, director de Marketing de OKX: "Este hito es el resultado de doce meses de gran esfuerzo al publicar millones de direcciones de blockchain, implementar la tecnología de conocimiento cero (ZK) para permitir verificaciones fiables y escuchar sistemáticamente las opiniones de los usuarios para mejorar nuestro informe. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarte, tanto si eres usuario de OKX como si no, a echar otro vistazo a nuestra proof of reserves, ya que así establecemos el estándar de una industria cripto que apuesta por la confianza y la transparencia siempre".

OKX ha visto a cientos de miles de usuarios interactuar con su PoR, visitar su página PoR y ver sus propias auditorías desde que lanzó por primera vez su página PoR en noviembre de 2022. La herramienta de verificación de código abierto permite que los usuarios comprueben de forma independiente la solvencia de OKX y confirmen que sus activos están respaldados por las reservas de OKX sin comprometer su privacidad.

Las proof of reserves han ganado relevancia como un estándar de la industria este año. En octubre de 2023, dos senadores estadounidenses propusieron que las PoR sean obligatorias en el PROOF Act.

Los usuarios pueden consultar el último informe de PoR, los ratios de reserva y verificar la solvencia de OKX aquí.

