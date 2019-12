QuEST Global muestra una plataforma IoT industrial en CES 2020

- Busca desplegar una visión de negocios superior y crear nuevos flujos de ingresos en una economía de tipo As-A-Service

- Acelera la transformación digital por medio de Device-as-a-Service, gestión de rendimiento y control remoto de los activos, mantenimiento predictivo y automatización

- Utiliza Edge Computing, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural, analítica de datos, blockchain, realidad aumentada y FOTA

LAS VEGAS y BANGALORE, La India, 24 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, una compañía global de servicios de ingeniería de producto y ciclo de vida, mostrará una plataforma IoT industrial en CES (Consumer Electronic Show) 2020. La plataforma ayudará a conseguir la visión de la transformación digital para fabricantes de equipamiento original y proveedores de tipo Tier1 en industrias como los semiconductores, electrónica de consumo, computación y automoción. Busca proporcionar una visión empresarial superior y crear nuevos flujos de ingresos al permitir una experiencia de ingeniería conectada por medio de Device-as-a-Service (DaaS, XaaS), gestión de rendimiento y control remoto de los activos, mantenimiento predictivo y analítica de automatización y visión. Esta plataforma se mostrará en el expositor # 1909, en el Westgate Pavilion.

Los bloques de construcción de tecnología de esta plataforma – Edge Computing, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, analítica de datos, procesamiento del lenguaje natural, blockchain, realidad aumentada y Firmware Over The Air (FOTA) – no solo ayudarán a acelerar la adopción de IoT, sino que también proporcionara una visión de negocios mejorada y mejorará la experiencia de usuario final. Esta plataforma IoT agnóstica de nube permitirá a los fabricantes de equipamiento original y Tier1s maximizar el uso de los activos, mejorar los ingresos por medio de la creación de nuevos servicios y mejora de la experiencia de consumo final a través del despliegue de resultados empresariales ponderables.

Arun Pai, director general de desarrollo de nuevos negocios de QuEST Global, destacó acerca del lanzamiento de la nueva plataforma IoT: "Con sus capacidades demostradas dedicadas a las tecnologías digitales generalizadas, nos comprometemos a mejorar la experiencia de usuario final y mejorar la productividad, eficacia y periodo de uso de los productos y servicios de ingeniería. Con la ayuda de esta plataforma, vamos a permitir resultados empresariales a nuestros clientes, simplificando además los retos de tecnología a los que se suelen enfrentar en su viaje de transformación digital".

Como socio de pensamiento de confianza, QuEST Global busca ayudar a los fabricantes de equipamiento original de semiconductores, diseñadores de chips, compañías de consumo electrónico y compañías de computación y periféricos a acelerar su desarrollo de producto y ciclos de innovación, creando flujos de ingresos alternativos y haciendo que las operaciones sean más eficientes por medio de sus soluciones innovadoras. La compañía se ha comprometido a mejorar la experiencia de usuario final, consiguiendo resultados empresariales y simplificando el viaje digital para sus clientes.

Acerca de QuEST Global

Durante más de 20 años, QuEST Global ha sido un socio de servicios de ingeniería y ciclo de vida de producto global para muchas de las compañías más reconocidas en el mundo en los sectores de aeromotores, alta tecnología, aeroespacial y defensa, transporte (automoción y ferrocarril), energía e industria, petróleo y gas y dispositivos médicos. Con presencia global en 15 países, 67 centros de entrega globales y más de 12.500 personas en plantilla, QuEST Global cree que está al frente de la convergencia de las innovaciones mecánicas, electrónicas y de ingeniería digital para crear soluciones para un mundo más sano y limpio. El profundo conocimiento del dominio y la experiencia digital de QuEST Global buscan ayudar a sus clientes a acelerar los ciclos de desarrollo de producto e innovación, crear ingresos alternos, mejorar la experiencia del consumidor y hacer los procesos de fabricación y las operaciones más eficientes.

Enlaces relacionados

https://www.quest-global.com



SOURCE QuEST Global