Se espera que ECOFUSE™ reduzca las emisiones de GEI en aproximadamente 3.750 MT de CO2 por año

-Se espera que los materiales no tejidos a base de plantas ECOFUSE™ reduzcan las emisiones de GEI en aproximadamente 3.750 MT de CO2 por año, aumentando a más de 10.000 MT de CO2 para el año 2030

CALGARY, AB, 17 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Roswell Textiles proporciona información actualizada sobre el potencial de reducción de emisiones de carbono de sus principales materiales no tejidos a base de plantas conocidos como ECOFUSE™.

ECOFUSE Logo (CNW Group/Roswell Textiles)

Roswell Textiles anuncia que se espera que sus materiales no tejidos de biopolímero patentados, vendidos bajo la marca ECOFUSE™, reduzcan las emisiones totales de GEI en 3.750 MT de CO2 por año, aumentando a más de 10.000 MT de CO2 para el año 2030 a medida que se logre una mayor adopción. Se espera que la tecnología ECOFUSE™ reduzca inicialmente 1.500 MT de CO2 en el sector energético con bolsas de filtración de agua patentadas que se utilizan en el procesamiento de agua industrial, 1.500 MT de CO2 en la industria de alimentos y bebidas al reemplazar los materiales sintéticos a base de polipropileno, 400 MT de CO2 en la industria de filtración HVAC y 350 MT de CO2 en la industria de la salud.

3.750 MT CO2 es una cantidad significativa de emisiones de carbono. Aquí hay algunos ejemplos para ayudar a visualizar cuánto CO2 es eso:

El vuelo comercial promedio produce alrededor de 0,11 MT CO2 por hora por pasajero. 3. 750 MT de CO2 equivalen a las emisiones de aproximadamente 34.000 horas-pasajero de viaje aéreo (eso es aproximadamente 3,88 años de vuelo continuo).

de CO2 equivalen a las emisiones de aproximadamente 34.000 horas-pasajero de viaje aéreo (eso es aproximadamente 3,88 años de vuelo continuo). El automóvil de pasajeros promedio emite alrededor de 4,6 toneladas métricas de CO2 por año. 3.750 toneladas métricas de CO2 equivalen a las emisiones anuales de aproximadamente 815 turismos.

Se trata de las emisiones de 194.000 bombonas de propano utilizadas en barbacoas caseras.

Se trata de 38,1 acres de bosque preservado de la deforestación.

Con una mayor adopción a medida que los materiales ECOFUSE™ se utilizan más ampliamente en aplicaciones técnicas y de productos, la reducción promedio de emisiones de GEI lograda anualmente podría superar 10.000 MT de CO2. 10.000 MT CO2 es aproximadamente:

10.000 toneladas métricas de CO2 equivalen a las emisiones de aproximadamente 95.000 horas-pasajero de viaje aéreo (eso es aproximadamente 10,84 años de vuelo continuo).

10.000 toneladas métricas de CO2 equivalen a las emisiones anuales de aproximadamente 2.170 turismos.

Se trata de las emisiones de 517.000 bombonas de propano utilizadas en barbacoas caseras.

Se trata de 102 acres de bosque preservado de la deforestación.

Los socios estratégicos y clientes de Roswell Textile están utilizando los materiales ECOFUSE™ para reducir la huella de carbono de sus productos (en términos generales, las materias primas utilizadas para fabricar ECOFUSE™ tienen una huella de carbono un 70 % menor que los materiales poliméricos sintéticos convencionales fabricados en Estados Unidos). Los materiales ECOFUSE™ ya son comerciales en filtración médica (mascarillas, respiradores, etc. aprobados por 510(k)), filtración de agua (filtros de procesamiento de agua industrial) y aplicaciones de filtración residencial (primeros filtros HVAC fabricados con materiales de origen vegetal) con procesos de comercialización en curso para el uso de materiales ECOFUSE™ en envases de higiene, alimentos y bebidas, así como en materiales de construcción. Los materiales ECOFUSE™, una vez que se adopten por completo y sean comerciales, reemplazarán a los plásticos de polipropileno sintético convencionales en batas médicas, cortinas, envolturas, sábanas, almohadas, vendajes, toallitas, filtración de café, bolsitas de té, almohadillas absorbentes, bolsas aislantes, paquetes, envolturas para el hogar, envoltura/paquete de plástico, filtros HVAC, ventiladores, filtración de fluidos, geotextiles, bolsas de granos, envolturas de ensilaje, bolsas de siembra y filtros para automóviles.

Roswell Textiles, como resultado de diseñar y fabricar su propia maquinaria de producción internamente, utiliza tecnologías de producción patentadas que permiten el procesamiento técnico de biopolímeros para lograr los requisitos de alto rendimiento en materiales no tejidos que antes eran imposibles de lograr a escala comercial.

Los materiales ECOFUSE™ se utilizan para aumentar el logro de los OEM de cero emisiones netas de carbono en sus líneas de productos, así como para ayudar a las empresas e industrias a reducir sus emisiones de carbono para cumplir con las políticas de reducción de carbono exigidas a nivel federal e internacional. Los materiales fundidos por soplado ECOFUSE™, actualmente en uso comercial en aplicaciones reguladas y altamente técnicas, están certificados como 100 % de base biológica por el Programa BioPreferido del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los materiales ECOFUSE™ son elegibles para crear compensaciones de carbono y se alinean directamente con el Acuerdo de París, las iniciativas COP26, la OMS, el Plan de reducción de emisiones de los gobiernos canadienses para 2030, las órdenes ejecutivas y la legislación federal de Estados Unidos (Iniciativa Federal de Compra Limpia, Ley de Reducción de la Inflación, Creación de una Economía de Energía Limpia e iniciativas de adquisiciones sostenibles).

Para obtener más información sobre Roswell Textiles y cómo ECOFUSE™ puede ayudar con la reducción de carbono en sus productos y negocios, visite: www.roswelltextiles.ca.

Acerca de Roswell Textiles

Roswell Textiles es un líder mundial en tecnologías y materiales no tejidos de biopolímeros, y el primer y más grande fabricante canadiense de telas no tejidas fundidas por soplado sintéticas y vegetales de primera clase para aplicaciones médicas reguladas, de grado alimentario, filtración industrial y consumo de alto rendimiento. La misión de Roswell Textiles es descarbonizar la industria de los no tejidos mediante el desarrollo de materiales bajos en carbono y basados en plantas a gran escala. La tecnología de la plataforma ECOFUSE™ es el primer material no tejido soplado en fusión a base de plantas disponible comercialmente en el mundo que está ayudando rápidamente a la transición del mundo hacia un futuro con menos carbono y materiales más circulares. Roswell Textiles es una filial de propiedad total de PADM Group Inc.

Acerca de PADM Group

PADM Group es un conglomerado de fabricación avanzada, operativamente diverso, centrado en la fabricación de volumen medio a alto en las industrias de salud/médica, textiles no tejidos, energía/industrial y aeroespacial/de defensa. PADM Group tiene un enfoque de marca en la innovación y la comercialización muy ágil de tecnologías y productos sostenibles.

Para consultas de los medios, contactar con Christopher Bélanger ([email protected])

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078417/Roswell_Textiles_ECOFUSE__Plant_Based_Nonwoven_Materials_Expecte.jpg

SOURCE Roswell Textiles