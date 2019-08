Teralytics recauda 17,5 millones de dólares para mejorar la movilidad humana en todo el mundo

"Estamos encantados de haber atraído a un grupo de inversores tan destacado. El grupo está formado por astutos inversores financieros con historiales impecables y extraordinarios socios estratégicos importantes en ese ámbito, como RBVC, Deutsche Bahn e innogy. Nuestra visión de movilidad encaja con la suya de forma fascinante", dijo Alastair MacLeod, consejero delegado de Teralytics.

"La movilidad humana está cambiando más allá del reconocimiento. Los próximos 10 años supondrán un cambio sísmico en las tecnologías de movilidad, comparable al impacto que tuvieron el transistor y el ordenador personal en la miniaturización y digitalización. Estamos construyendo una compañía global que nos sitúa en el epicentro de estos cambios transformacionales".

La manera en que el mundo se mueve está cambiando y surgen nuevos retos para las ciudades y los servicios de transporte. Los nuevos modos de transporte como el compartir trayecto, compartir bicicleta y los e-scooters están ya presentes en las grandes áreas metropolitanas. Mientras tanto, la industria de la automoción está pasando por un cambio paradigmático desde vender coches a ofrecer servicios de movilidad innovadores. Las ciudades de todo el mundo buscan maneras de aprovechar estas nuevas tecnologías y servicios, mientras lidian con infraestructuras de movilidad envejecidas. Todas ellas necesitan un conocimiento de cómo impactan en sus residentes, pero la falta de perspectiva de calidad bloquea la planificación y compromete la toma de decisiones operacionales. Existe una necesidad de perspectivas neutrales e integrales de los trayectos de las personas en todos los modos de transporte, en tiempo real.

Con sede en Zúrich y oficinas en Nueva York y Singapur, Teralytics se asocia con operadores de redes de telecomunicaciones para resolver el reto con el indicador más preciso del movimiento de las personas: sus dispositivos móviles, lo único que todo el mundo lleva consigo en todo momento. Teralytics está desarrollando perspectivas de movilidad globales y soluciones de análisis para operadores y planificadores de transporte, servicios de movilidad y ciudades para conocer mejor cómo viajan las personas y en qué medida los nuevos modos de transporte afectan a toda la red de transporte.

"Como proveedor líder de soluciones de movilidad, estamos encantados de recibir a Teralytics en nuestra cartera", dijo el doctor Ingo Ramesohl, director gerente de RBVC. "La manera en que las personas se mueven cambia rápidamente y esperamos darle forma junto con Teralytics".

Teralytics es una compañía de tecnología que ofrece perspectivas sin precedentes de los trayectos de las personas.

Hasta ahora, las ciudades y servicios de movilidad se han diseñado basándose en suposiciones de cómo las autoridades públicas y las compañías privadas esperan que las personas se muevan. Pero no estaban teniendo en cuenta los trayectos de toda la población. Como resultado, para muchos la movilidad es limitada. No solo físicamente, sino social y económicamente. No permite que las personas desarrollen su total potencial. Los servicios de transporte ineficaces pueden suponer que no se acepte un empleo o que la vida familiar se vea afectada.

Teralytics se asocia con operadores de redes móviles para resolver este problema con el indicador más preciso del movimiento de las personas: sus dispositivos móviles. Es lo único que todo el mundo tiene con ellos en todo momento. Y las torres celulares que reciben sus señales no discriminar basándose en el modelo de dispositivo o aplicaciones. Debido a su complejidad y escala, los datos de las redes móviles han sido casi imposibles de conocer o utilizar. Por ello Teralytics ha creado una manera de traducirlo a perspectivas prácticas. Por primera vez, Teralytics ha desbloqueado datos realmente inclusivos sobre los trayectos de las personas. Puede obtener información adicional en https://www.teralytics.net/

