Teva Pharmaceuticals acreditada con el Sello de Lugar de Trabajo Amigable con la Migraña

El nuevo Sello de Lugar de Trabajo Amigable con la Migraña, desarrollado por la European Migraine & Headache Alliance, reconoce a las organizaciones que apoyan a sus empleados que sufren de migraña, una enfermedad grave y debilitante

AMSTERDAM, 13 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ha recibido hoy el Sello de Lugar de Trabajo Amigable con la Migraña. Esta nueva iniciativa reconoce a las empresas que se comprometen a proporcionar un entorno de trabajo "amigable" con la migraña para sus empleados, tanto si sufren de migraña como si trabajan con compañeros que padecen esta enfermedad.

Teva ayudó a ser pionera y apoyó financieramente el desarrollo de esta iniciativa en 2021 con la European Migraine & Headache Alliance (EMHA), trabajando con un panel de expertos en migraña de toda Europa, incluyendo neurólogos y médicos en medicina del trabajo, para desarrollar el programa.

La iniciativa se estableció en reconocimiento de que 41 millones de personas en Europa viven con migraña[1], lo que supone un impacto personal significativo y una carga en el lugar de trabajo. La gravedad de la migraña se ha puesto de manifiesto en muchos estudios, incluida la propia encuesta europea de Teva a 12.545 adultos con migraña - "Más allá de la migraña"-, en la que el 49% de los afectados afirmaron que su migraña disminuía su capacidad para funcionar eficazmente en el lugar de trabajo[2]. El Sello de Lugar de Trabajo Amigable con la Migraña tiene como objetivo proporcionar a los empresarios herramientas para apoyar a sus empleados que sufren de migraña, y destaca su compromiso con la creación de un entorno de trabajo amigable con la migraña.

El programa del Sello de Lugar de Trabajo Amigable con la Migraña está diseñado para reducir el impacto de la migraña en el lugar de trabajo y reconoce a las empresas que llevan a cabo la formación de la EMHA, así como la creación de un entorno adecuado en el lugar de trabajo (esto va desde la disponibilidad de fuentes de agua hasta cuartos oscuros.)

Orgullosos de apoyar y formar parte de esta iniciativa, el objetivo de Teva es ayudar a que muchos enfermos de migraña se sientan más cómodos y menos estigmatizados en el lugar de trabajo, y que no tengan que ocultar una parte de lo que son, ya sea el hecho de padecer migraña o incluso mayores aspectos de diversidad.

Richard Daniell, vicepresidente ejecutivo y director comercial para Europa de Teva Pharmaceuticals, comentó: "El Sello Amigable con la Migraña es un fantástico paso adelante para ayudar a nuestros empleados que sufren de migraña a obtener el apoyo que necesitan dentro del lugar de trabajo. La migraña es un área de interés importante para Teva, ya que muchos pacientes siguen estando infradiagnosticados y tienen dificultades para recibir el tratamiento correcto. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso general de mejorar el bienestar de los pacientes con migraña en todas las esferas de su vida."

Acerca de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) lleva más de un siglo desarrollando y produciendo medicamentos para mejorar la vida de las personas. Somos líderes mundiales en medicamentos genéricos, biosimilares y especializados, con una cartera de más de 3.500 productos en casi todas las áreas terapéuticas. Alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo toman un medicamento de Teva cada día y son atendidas por una de las mayores y más complejas cadenas de suministro de la industria farmacéutica. Además de nuestra consolidada presencia en el sector de los genéricos, contamos con una importante e innovadora labor de investigación y operaciones que respaldan nuestra creciente cartera de productos especializados y biofarmacéuticos. Más información en www.tevapharm.com

Acerca de la European Migraine & Headache Alliance

La European Migraine & Headache Alliance es una organización sin ánimo de lucro que engloba a más de 33 asociaciones de pacientes de migraña, cefalea en racimos, neuralgia del trigémino y otras cefaleas de toda Europa. La Alianza se puso en marcha en 2006 y desde entonces, siendo el desarrollo de organizaciones paraguas europeas una progresión natural con más relevancia para las naciones europeas. Nuestro objetivo es hablar en nombre de y abogar por los derechos y necesidades de los 138 millones de personas en Europa que viven con trastornos de cefalea. La EMHA es miembro activo de la European Federation of Neurological Alliances [EFNA], la International Association of Patient Organizations [IAPO], el European Patients Forum [EPF] y también colabora estrechamente con organizaciones como la European Headache Federation [EHF], el European Brain Council [EBC] y otras. www.emhalliance.org/

