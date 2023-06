TouristsGo.Ro: Electric Castle Festival secuestra los mensajes callejeros "turistas, volved a casa", ofreciendo una alternativa inesperada al exceso de turismo en Barcelona

CLUJ-NAPOCA, Rumania, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Paseando por las calles de Barcelona, es imposible pasar por alto los mensajes de los grafitis que se hacen eco de la inquietud de los barceloneses. Frases como "Turistas, volved a casa", "Queridos turistas, marchaos" o "El turismo mata la ciudad" se renuevan ahora con la introducción del movimiento " TouristsGo.Ro " por parte del Electric Castle Festival. Los organizadores del festival han reutilizado ingeniosamente estos mensajes añadiendo "www." y ".ro", ofreciendo así un destino alternativo a los turistas que abarrotan la metrópoli española.

Antiguos castillos, bellos paisajes, arte único y vibrantes eventos musicales no son exclusivos de España. También abundan en Rumanía. Electric Castle Festival está promoviendo un cambio en el tráfico turístico, animando a los viajeros a explorar la extraordinaria oferta de Rumanía, al tiempo que invita a los lugareños a convertirse en embajadores de un concepto innovador: el problema del exceso de turismo en Barcelona podría mitigarse a sólo tres horas de vuelo, en el corazón de Transilvania.

Esta ingeniosa iniciativa, "TouristsGo.Ro", transforma los mensajes de protesta de toda Barcelona en nombres de dominio que conducen a un sitio web singular que promociona las atracciones de Rumanía. El mecanismo es ingenioso: basta con añadir "www." y ".ro" a cualquier mensaje de protesta para que el equipo de Electric Castle lo transforme en un dominio redirigido a touristsgo.ro. El sitio web incluye opciones para que los turistas luchen contra el turismo excesivo, al tiempo que permite a los lugareños unirse al movimiento e invitar a los turistas a descubrir los tesoros ocultos de Rumanía.

Más de 100 locales y lugares asociados ya se han adherido a la campaña y exhiben con orgullo mensajes en apoyo de esta narrativa alternativa.

"Convertir los mensajes de odio en amor es una gran idea. Tenemos que ser más abiertos y descubrir nuevos lugares. Rumanía suena muy bien. Más gente debería conocerla", dijo Julia Delgado, artista catalana.

Para los exploradores en busca de destinos novedosos, Electric Castle, situado en el histórico castillo de Bánffy, del siglo XV, promete una experiencia extraordinaria de cinco días. El festival ofrece actuaciones ininterrumpidas de más de 300 artistas en 12 escenarios diferentes, en medio de 400.000 metros cuadrados de belleza natural. Los asistentes podrán sumergirse en la música mientras contemplan el sereno paisaje.

En un momento en que las ciudades de todo el mundo se enfrentan al exceso de turismo, esta campaña arroja luz sobre las posibles soluciones, demostrando que los destinos alternativos pueden ofrecer experiencias extraordinarias al tiempo que alivian la presión sobre unos lugares sobrecargados. Al destacar Rumanía como una opción de viaje viable, Electric Castle se esfuerza por reducir el turismo excesivo y promover prácticas turísticas sostenibles. Para más detalles sobre esta campaña, visite www.TouristsGo.Ro

Acerca del Electric Castle Festival:

Electric Castle es un festival de música multipremiado que se celebra en el legendario castillo de Bánffy (Transilvania), del siglo XV. Gracias a un impresionante cartel de artistas internacionales y a una variada gama de actividades, Electric Castle se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música de todo el mundo. La 9ª edición del festival promete un viaje inolvidable con Macklemore, The Chemical Brothers, George Ezra, Iggy Pop, Pendulum live, Jamie xx, Sigur Ros, Peggy Gou, Nothing But Thieves y muchos más.

