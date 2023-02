Tuya Smart destacará su última innovación en ahorro de energía en el MWC 2023

NUEVA YORK, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX:2391), un proveedor mundial de servicios de plataformas de desarrollo IoT, ha anunciado que presentará nuevos productos y soluciones en el Mobile World Congress (MWC) 2023, que se celebrará en Barcelona (España) del 27 de febrero al 2 de marzo. Bajo el lema "IoT Everything Now", Tuya mostrará productos de conectividad de redes celulares, así como una solución de almacenamiento de energía fotovoltaica doméstica. También presentará una demostración de un chip Wi-Fi desarrollado en colaboración con Qualcomm. El stand de Tuya, con los colores de su marca 2023, estará situado en el 1A70, en el pabellón 1 de la Fira de Barcelona.

El MWC está patrocinado por la GSMA. Es el mayor y uno de los eventos más influyentes para el ecosistema de la conectividad. Operadores mundiales de telefonía móvil, fabricantes de dispositivos y proveedores de tecnología de todo el mundo no sólo presentarán nuevos productos, sino que también colaborarán con socios de la cadena industrial para debatir la tendencia de desarrollo de las futuras tecnologías de la comunicación. El lema de Tuya, "IoT Everything Now", se hace eco del tema principal del MWC 2023, "Velocity - Unleashing Tomorrow's Technology - Today", cuyo objetivo es explorar el desarrollo de las tecnologías y aplicaciones IoT para lograr un futuro de inteligencia digital.

En el MWC de este año, Tuya demostrará sistemáticamente sus capacidades de conexión de comunicaciones celulares. Los visitantes podrán conocer la cobertura total de Tuya para cuatro escenarios principales, como inteligencia doméstica, detección, servicios públicos y exteriores. También verán cómo Tuya puede ofrecer conexiones estables, seguras y fiables a clientes de todo el mundo. Además, los visitantes podrán aprender a desarrollar dispositivos habilitados para Tuya con diferentes métodos de conexión celular a través de las soluciones integrales de software y hardware de Tuya, que pueden satisfacer los requisitos de los dispositivos desde diferentes distancias al tiempo que garantizan la eficiencia energética.

Además, Tuya mostrará por primera vez su solución de almacenamiento de energía fotovoltaica doméstica. Esta solución consta de una barra de comunicación para la recogida de datos, una aplicación habilitada por Tuya y una plataforma de gestión de la energía. La barra de comunicación de recogida de datos cuenta con módulos duales Wi-Fi y Bluetooth LE, que permiten fácilmente "plug and play", mejorando significativamente las capacidades de la solución. A medida que crece la demanda mundial de energía verde y gestión energética, la solución inteligente será uno de los focos de atención de Tuya en el MWC. Habilitada por la barra de comunicación, puede proporcionar experiencias mejoradas de gestión de la energía a los clientes.

Tuya también ofrecerá a los visitantes servicios de desarrollo integrales y servicios de plataforma en la nube más operativos, abiertos y cómodos, como las soluciones de aplicaciones inteligentes y la solución Cube. Pueden ayudar a los clientes a completar fácilmente la transformación inteligente de sus marcas y negocios. Por ejemplo, los clientes que ya tienen carteras de productos pueden utilizar la plataforma de desarrollo IoT de Tuya para crear aplicaciones de marca con código bajo y múltiples plantillas con las soluciones de aplicaciones inteligentes de Tuya. Las soluciones pueden ofrecer funciones personalizadas basadas en las necesidades de los clientes para ayudarles a aprovechar las oportunidades del mercado.

La empresa también celebrará el "Día de Tuya" el 1 de marzo. Se trata de un evento emblemático que Tuya ha organizado en las principales ferias mundiales. En el MWC, Tuya invitará a líderes de la industria de operadores conocidos, fabricantes de chips y otras grandes marcas para que compartan sus puntos de vista sobre las tecnologías de comunicación en aplicaciones IoT y casos prácticos de gestión de la energía en diversos escenarios. Representan a empresas como China Mobile International, SPC, Grupo Moraval, Xenon Smart, Fibocom y KONYKS.

La presentación de Tuya en el MWC tendrá como objetivo demostrar cómo las capacidades de comunicación celular mejoran significativamente las ventajas de los dispositivos habilitados por Tuya en términos de precisión, función y distancia de conexión. También destacará el potencial de aplicación de las soluciones integrales de software y hardware de Tuya en muchos más sectores verticales. Tuya está comprometida con la creación de experiencias inteligentes para desarrolladores globales y la realización de aplicaciones IoT inteligentes, ecológicas, seguras y convenientes con amplias fortalezas técnicas para ayudar al desarrollo global.

