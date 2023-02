UST España es reconocida como 'Great Place to Work' y 'Top Employer 2023'

Estas certificaciones reconocen a los empleadores que alcanzan la excelencia en la gestión de personas y en su estrategia empresarial.

8 de cada 10 empleados de UST creen que la empresa es un 'Great Place to Work'.

MADRID, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- 16 de febrero de 2023 - UST, empresa líder en soluciones de transformación digital, ha anunciado que ha sido certificada como Great Place to Work™ en España por primera vez. UST también ha sido reconocida recientemente como 'Top Employer' en España. Estos prestigiosos reconocimientos ponen en relieve el compromiso de UST para operar al más alto nivel y alcanzar el máximo grado de satisfacción de los empleados, mejorando la cultura de lugar de trabajo y potenciando el desarrollo profesional dentro de la industria de TI y tecnología. La empresa también cuenta con la certificación Great Place to Work en Estados Unidos, México, India, Reino Unido y Malasia, lo que demuestra que UST es reconocida mundialmente como una organización con una cultura de confianza capaz de atraer y retener el talento.

Great Place to Work® es la autoridad mundial en el ámbito de la cultura del lugar de trabajo y experiencia de los empleados. Cada año, más de 10000 empresas de más de 60 países solicitan la certificación a través de su encuesta Trust Index. Para determinar la clasificación de una empresa, Great Place to Work realiza una exhaustiva encuesta a los empleados, que representa tres cuartas partes de la puntuación final que recibe la organización. La participación del 91% de los empleados de UST en el cuestionario oficial de "Great Place to Work" permitió llevar a cabo un análisis externo detallado de su estructura organizativa y entorno de trabajo. La encuesta reveló que los empleados de UST España valoran las nuevas carreras profesionales, la posibilidad de crecimiento, así como las iniciativas que promueven la colaboración y mejoran su experiencia diaria.

Top Employers Institute (TEI) se ha forjado una sólida reputación como agencia de calificación líder, certificando a las empresas que ofrecen las mejores condiciones de trabajo junto a excelentes oportunidades de desarrollo personal y profesional. Las empresas certificadas como "Top Employer" son reconocidas internacionalmente como líderes en el ámbito de las personas y las buenas prácticas. La minuciosa encuesta de TEI abarca seis ámbitos de RR.HH. que cubren 20 temas distintos, como la estrategia de personal, el entorno laboral, la adquisición de talento, el aprendizaje, el bienestar, la diversidad y la inclusión, entre otros.

"Nuestro compromiso de invertir en nuestro personal, procesos y ecosistema de soporte nos ha hecho merecedores de las prestigiosas certificaciones Great Place to Work y Top Employer. En UST, nos dedicamos a transformar vidas construyendo relaciones de colaboración basadas en la confianza y el respeto mutuo. Estas certificaciones son especiales, ya que son los únicos reconocimientos oficiales que se otorgan en base a informes de los propios empleados sobre la cultura de su empresa. Ganar esta distinción demuestra claramente que UST es una de las empresas más atractivas para trabajar en el país", dijo José Salamanca, Director General de Operaciones de UST España y Latam.

"En el poco tiempo que ha transcurrido desde que abrimos nuestra oficina aquí, UST España se ha forjado una reputación como lugar de trabajo innovador y atractivo, con una cultura corporativa única. Estas certificaciones, Great Place to Work y Top Employer, son la culminación de nuestros esfuerzos por construir un entorno en el que todos los empleados se sientan bienvenidos y sepan que su crecimiento es nuestra prioridad", dijo Juan Fontán, Director General de Ventas y Estrategia de UST España y Latam.

"Estamos sumamente orgullosos de estos logros. Estos reconocimientos nos motivan a continuar esforzándonos por fomentar una cultura centrada en el crecimiento sostenible. Nos regimos por un sólido sistema de valores y llevamos a cabo unos procesos de recursos humanos transparentes, alineados y solidarios en todas las comunidades, dentro de un marco operativo que promueve la comunicación abierta, la retroalimentación y la confianza. Durante una época increíblemente difícil, UST creó lugares de trabajo basados en la igualdad, proporcionando flexibilidad y apoyo a nuestros empleados. Estas evaluaciones realizadas por organismos externos validan nuestro firme compromiso de adoptar prácticas inclusivas que ayuden a nuestros empleados de todo el mundo a alcanzar el éxito, avanzar y crecer", dijo Alberto Blanco, Director de Personas y Cultura de UST España y Latam.

La oficina de UST en España abrió sus puertas en 2014. Ubicada en Madrid, la oficina española se fundó con tres objetivos: convertirse en un socio preferente que guiase la transformación digital de las empresas españolas, acompañar a éstas en su despliegue en Latinoamérica y convertirse en un centro nearshore internacional de alta calidad. En la oficina trabajan más de 1200 empleados que se encargan de las operaciones de la compañía no solo en España, sino también en Colombia, Chile, Perú y Brasil.

En línea con la estrategia de rápido crecimiento de la empresa, UST pretende alcanzar unos ingresos de 250 millones de euros y sumar un total de 3000 empleados en España y Latinoamérica en 2025.

Sobre UST

Durante más de 23 años, UST ha trabajado codo con codo con las mejores empresas del mundo para lograr un impacto real a través de la transformación. Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas y guiados por nuestro objetivo, nos asociamos con nuestros clientes desde el diseño hasta la operación. A través de nuestro enfoque ágil, identificamos sus principales retos y elaboramos soluciones disruptivas que dan vida a su visión. Con una profunda experiencia en el sector y una filosofía preparada para el futuro, integramos la innovación y la agilidad en las organizaciones de nuestros clientes, aportando un valor cuantificable y un cambio duradero en todos los sectores y en todo el mundo. Juntos, con más de 30000 empleados en 30 países, trabajamos con el objetivo de lograr un impacto ilimitado, tocando miles de millones de vidas en el proceso. Visítenos en ust.com/es

