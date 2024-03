EU rahoittaa ensimmäistä 5G-privaattiverkkoa sairaalan langattomalle puettavalle teknologialle

Boldyn Networks, WICOAR Technologies, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto ovat yhdistäneet voimansa konsortioissa tuodakseen huipputeknologiaa potilaiden hoidon tehostamiseksi.

Privaatti 5G-verkko toimii perustana langattoman puettavan teknologian käyttöönotossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

LONTOO, 26. maaliskuuta 2024 /PRNewswire/ -- Boldyn Networks (Boldyn), Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala ja WICOAR Technologies ovat saaneet virallisen rahoituspäätöksen "Hola 5G Oulu" -hankkeelle Euroopan komission CEF Digital1 -ohjelmassa. Neljän osapuolen muodostama konsortio tuo yhteistyössä privaatin 5G-verkon Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja mahdollistavat langattomien puettavien teknologiaratkaisuiden hyödyntämisen hoitotyön tehostamisessa. Verkkoa pidetään ensimmäisenä yksityisenä 5G-verkkona, joka otetaan käyttöön Euroopassa toimivassa sairaalassa.

Oulu University Hospital in Finland

"Hola 5G Oulu" -hankkeen tavoite on luoda vakaa ja turvallinen verkko terveydenhuollon erittäin vaativiin ympäristöihin ja käyttötarkoituksiin. Työ aloitettaan yhdestä osastokerroksesta ja valituista leikkaussaleista, joita käytetään tutkimus- ja kehitystyössä. Koko hanke vahvistaa Oulun roolia teknologian ja lääketieteellisten innovaatioiden keskuksena. Konsortio tutkii ja kehittää edistyneitä tietojen jakamisen ja visualisoinnin tekniikoita, joiden tavoitteena on määritellä tehokas potilashoito.

Petri Parviainen, Senior Key Account Manager, Boldyn Networks sanoi: "Tuomme hankkeeseen asiantuntemuksemme suurista, verkkoonkytketyistä rakennuksista sekä räätälöidyistä privaattiverkoista toimittaaksemme ratkaisun, joka voidaan varmasti toteuttaa myös muissa sairaaloissa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Yhdessä konsortiokumppaneidemme kanssa tavoitteemme on luoda terveydenhuollon käyttöön soveltuva järjestelmä, joka pystyy vastaamaan niin nopeatempoisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin kuin teknologian kehitykseen."

Parviainen lisäsi: "Privaatti 5G-verkko tarjoaa sen suuren kapasiteetin ja korkean turvallisuuden ansiosta sairaalalle luotettavan verkon, joka mahdollistaa innovatiivisten terveydenhuoltoa tukevien ratkaisujen käytön. Verkon suorituskyky on vakaa, jopa sähkökatkoksen aiheuttamassa häiriötilanteessa.

Petri Parviainen laittoi hankkeen alulle yhdessä idean isän, Jani Katiskon kanssa. Katisko on Associate professor ja sairaalafyysikko Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Privaatti 5G-verkko toimii perustana myös WICOAR Technologiesille tutkia ja kehittää langattomia puettavia ratkaisuja, jotka voivat muodostua olennaiseksi osaksi sairaalaympäristöjä parantamaan terveydenhuollon kokemusta sekä potilaille että lääkäreille. Puettavat teknologiset ratkaisut keräävät reaaliaikaista potilastietoa, mukaan lukien lääketieteelliset kuvantamistulokset ja testitulokset, jotta lääkärit voivat tehdä diagnooseja helposti ja nopeasti potilaskäynneillä vähentäen tarvittavaa aikaa tietokoneen äärellä ja lisäten aikaa potilaan kanssa. Puettavat laitteet vähentävät myös sairaanhoitajien työmäärää, koska heidän ei tarvitse hakea tietoja ennen potilaan kohtaamista. Lisäksi puettavia laitteita voidaan käyttää visualisointejen tuottamiseen potilaiden elintoimintojen seurannasta sekä tietojen aiemmista diagnooseista ja lääketieteellisistä tuloksista viemisestä kirurgeille.

Privaatti 5G-verkko mahdollistaa myös anestesialääkäreille leikkauksen tarkan valvonnan etänä. Näin he voivat ohjeistaa muista lääkäreitä leikkaussalissa, vaikka eivät itse ole läsnä. Tämä lisää potilaiden turvallisuutta toimenpiteiden aikana.

Oulun yliopistollinen sairaala on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) merkittävin sairaala. Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisjohtaja, Pohde, tunnistaa uuden teknologian potentiaalin terveydenhuollossa: "Yritysten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa edistävän ympäristön luomiksesi terveydenhuollossa potilaidemme hyödyksi. Pohde haluaa olla edelläkävijä tällä alueella, ja olemme iloisia EU:n tuesta uraauurtavan teknologian käyttöönotossa sairaalassamme, varmistaen sen hyödyt kaikille sidosryhmille."

Rauno Jokelainen, WICOARin hallituksen jäsen, sanoi: "WICOAR Technologies on uraauurtava suomalainen startup-yritys, jolla on halu tuoda potilastiedot helposti päivittäiseen potilastyöhön turvallisesti ja nopeasti. Uusi teknologia vähentää potilastyöhön kuluvaa aikaa samalla kasvattaen potilaan kanssa kasvokkain käytettävää aikaa vähentämällä työtä, jossa potilastietoa kerätään päätteellä toimistossa."

"Oulun yliopisto johtaa perusteellista testausohjelmaa "Hola 5G Oulu" -hankkeessa. Se asettaa potilasturvallisuuden etusijalle tiukassa verkkotestauksessa. Langattomien puettavien laitteiden käytettävyystestaus tähtää niiden saumattomaan integraatioon sairaalaolosuhteisiin ja terveydenhuollon ammattilasten työskentelyn sujuvoittamiseen. Huolellinen lähestymistapa minimoi häiriöt ja mahdollistaa uuden lähestymistavan potilaiden hoitoon", sanoi Mikael von und zu Fraunberg, neurokirurgian professori ja ylilääkäri, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala.

Boldyn Networksin, Oulun yliopistollisen sairaalan ja WICOAR Technologiesin johtama ja EU:n rahoittama hanke merkitsee merkittävää harppausta eteenpäin Euroopan terveydenhuollossa. Perustamalla ensimmäisen 5G-privaattiverkon toimivaan sairaalaan, hanke luo perustan turvalliselle ja tehokkaalle potilashoidolle innovatiivisten puettavien teknologioiden avulla. Hankkeen päämääränä on parantaa potilashoitoa ja tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkua.

Boldyn Networksistä

Boldyn Networks on yksi maailman suurimmista neutral host -palveluntarjoajista. Yritys toimittaa edistyneitä jaetun verkkoinfrastruktuurin ratkaisuja, joita tarvitaan älykkään, osallistavan ja kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Se tuo yhteen seitsemän johtavan yrityksen yhdistetyn skaalaedun ja asiantuntemuksen yhden päämäärän toteuttamiseksi: verkottuneen tulevaisuuden voimavarojen vapauttaminen käyttöön.

Verkottuneista kuljetuksista, tapahtumapaikoista ja yrityksistä älykkäisiin kaupunkeihin, seuraavaan sukupolveen ja räätälöityihin privaattiverkkoihin, Boldyn avaa uusia mahdollisuuksia siihen, miten ihmiset elävät, tekevät töitä tai viettävät vapaa-aikaansa. Tuomalla yhteyksiä monimutkaisimpiin ympäristöihin. Portfoliomme hyödyntää kuitua, edistää 4G/LTE:tä, kiihdyttää 5G:tä, valmistautuu 6G:hen - ja tähyää kohti seuraavia läpimurtoja. Pääkonttorimme sijaitsee Isossa-Britanniassa, ja globaalit toimintamme ulottuvat Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan. Boldyn Networks. Uudelleenkuvittele huominen. Uudistu tänään.

Lue lisää: www.boldyn.com

Oulun yliopistollisesta sairaalasta

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on innovatiivinen, tutkimus- ja kehitysorjentoitunut korkealaatuisen terveydenhuollon plaveluiden tarjoaja. Se on pohjoisin Suomen viidestä yliopistollisesta sairaasta ja osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Sairaalaa uudistetaan ja rakennetaan uudelleen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on rakentaa turvallisia, joustavia, kestäviä ja toimivia akateemisia sairaalarakennuksia, jotka palvelevat puolta Suomea maantieteellisesti. Uusien tilojen rakentamisen ohella uudistamme myös toimintamallejamme vastataksemme tuleviin vaatimuksiin. Visiomme muutoksesta on tulla maailman älykkäimmäksi sairaalaksi, jossa uusimmat teknologiat, modernit tilat ja ajanmukainen asiantuntemus yhdistyvät varmistamaan tehokkaan erikoissairaanhoidon.

Oulun yliopistosta

Oulun yliopisto – kestävämpää, älykkäämpää ja inhmillisempää maailmaa rakentamassa.

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä kouluttaa tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Vuonna 1958 perustettu Oulun yliopisto on yksi Suomen monitieteisimpiä ja suurimpia yliopistoja.Oulun yliopistolla on yli 3800 työntekijää ja yli 13 800 opiskelijaa kahdeksassa tiedekunnassa.

Oulun yliopisto pyrkii kaikessa toiminnassaan erinomaiseen laatuun ja korkeaan vaikuttavuuteen. Tutkijamme julkaisevat vuosittain lähes 3000 tieteellistä julkaisua ja uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy vuosittain useita.

Oulun yliopistossa tehdään laadukasta, vaikuttavaa ja vastuullista tutkimusta. Pyrimme erinomaiseen opiskelijakokemukseen ja hyvinvoivaan yliopistoyhteisöön. Arvomme ovat: Luomme uutta, Kannamme vastuuta ja Onnistumme yhdessä. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen.

Lue lisää: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto.

1CEF Verkkojen Eurooppa (CEF = Connecting Europe Facility) - digitaalinen osa tähtää hyödyntämään sekä julkista että yritysten rajoitusta hankkeisiin, joissa vauhditetaan Euroopan yhteisen edun mukaisia verkoinfrastruktuurihankkeita. Yhdessä muiden rahoitusvälineiden, mukaanlukien Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) sekä InvestEU -rahasto, CEF Digital auttaa ohjaamaan ennennäkemättömän määrän investointeja turvalliseen, suojattujattuun ja kestävään infrastruktuuriin. Erityisesti kohteena ovat gigabittiyhteydet ja 5G-verkot.

