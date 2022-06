Halla Groupin puheenjohtaja Chung Mong-won hyväksyttiin IIHF Hall of Fame -galleriaan

Puheenjohtaja Chung, viides aasialainen jäsen, perusti Korean ensimmäisen miesten jääkiekkojoukkueen Mando Winian (nyt Anyang Halla) vuonna 1994 ja johti korealaisen jääkiekon kehitystä 26 vuotta kohottaen Aasian liigan kansainväliselle tasolle. IIHF palkitsi hänen tinkimättömän tahtonsa ja ponnistuksensa hyväksymällä hänet IIHF Hall of Fame -galleriaan vuonna 2020. Aasiassa puheenjohtaja Chung Mong-won hyväksyttiin IIHF Hall of Fame -galleriaan Yoshiaki Tsutsumin (Japani), Tsutomu Kawabuchin (Japani), Shoichi Tomitan (Japani) ja Boris Alexandrovin (Kazakstan) jalanjäljissä. Puheenjohtaja Chung on ensimmäinen tämän kunnian saanut korealainen. Hän vaikutti erityisesti maailman rauhaan muodostamalla yhtenäisen Pohjois- ja Etelä-Korean naisten olympiatiimin sekä kehittämällä diplomaattisia suhteita. Hänet on myös nimitetty Slovenian kunniakonsulaatiksi.

Tässä seremoniassa Mathias Seger (Sveitsi), Mark Streit (Sveitsi) ja Kimmo Timonen (Suomi) hyväksyttiin Player-kategoriaan ja Ron Berteling (Alankomaat) sai Bibi Torriani -palkinnon, jolla annetaan tunnustusta pelaajille maista, jotka eivät ole jääkiekon huipulla, ja Zoltan Kovacs (Unkari) sai Paul Loicq -palkinnon erinomaisesta panoksestaan kansainväliseen jääkiekkoon.

Puheenjohtaja Chungin hyväksyntäpuhe "Jääkiekko ja elämä" sai raikuvat suosionosoitukset jääkiekon toimihenkilöiltä kautta maailman.

Valokuva - https://mma.prnewswire.com/media/1834125/Chairman_Chung_Mong_won_of_Halla_Group_takes_a_photograph_with_IIHF_President_Luc_Tardif_before_putt.jpg

