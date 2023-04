Lumene esittelee Pohjolasta inspiraationsa saaneita kauneuden- ja ihonhoitoratkaisuja ensimmäisessä Kiinassa järjestetyssä brändiseremoniassa

SHANGHAI, 21. huhtikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Suomalainen ihonhoitomerkki Lumene järjesti 18. huhtikuuta 2023 ensimmäisen Kiinassa järjestetyn brändiseremoniansa teemalla "Beauty Born of Arctic Light" ja esitteli yrityksen filosofian, jossa yhdistetään arktinen puhtaus ja uusin teknologia tehokkaiden ja kestävien ihonhoitoratkaisujen luomiseksi. Lumenen kaupallinen johtaja Johan Melin ja Lumenen Ison-Britannian, Kiinan ja uusien strategisten markkinoiden johtaja Victor Gibson johdattivat yleisön mukaansa tempaavalle matkalle Suomeen, jossa esiteltiin Lumenen 50-vuotista brändihistoriaa ja Suomen koskemattoman luonnon inspiroimia innovaatioita.

Victor Gibson, General Manager of UK, China and New Strategic Market, Introducing The Brand At The Ceremony

Tapahtuma järjestettiin Changshassa, eloisassa ja innovatiivisessa kaupungissa, jossa luovuus, kulttuuri ja viihdeteollisuus kukoistavat. Toisin kuin Kiinan tärkeimmissä kaupungeissa, kuten Pekingissä ja Shanghaissa, joiden kaupunkiväestö on vain 80 miljoonaa, uusissa suurkaupungeissa, joita Changsha edustaa, kaupunkiväestöä on lähes 500 miljoonaa. Kaupungista löytyy yhä enemmän nousevia kuluttajaryhmiä, joita kiinnostavat muoti, terveys, vapaa-aika ja laatu. Kaupungin kukoistava talous tarjoaa Lumenelle ainutlaatuisen tilaisuuden luoda yhteyksiä kauneusharrastajiin ja samalla ainutlaatuisen foorumin kumppanien, alan asiantuntijoiden ja tärkeimpien mielipidevaikuttajien kanssa, jotka ovat työskennelleet tiiviisti tuotemerkin kanssa vahvistaakseen sen jalansijaa koko Kiinassa.

Osallistujia hemmoteltiin vaikuttavalla avajaistanssilla, joka antoi vieraille ensivaikutelman Lumenen "Beauty Born of Arctic Light" -tuotemerkistä. Yleisölle näytetyssä mainoksessa korostettiin yrityksen pohjoismaisia juuria, ihonhoitoalan asiantuntemusta sekä sen tunnusomaisia tuotteita, jotka ovat saaneet kiitosta asiakkailta ympäri maailmaa. Tunnin mittainen suurtapahtuma oli myös ensimmäinen kerta, kun Lumene esitteli lehdistötilaisuudessa tuotemerkin sijoittumista, markkinointia ja tuotestrategiaa Kiinan markkinoille.

Lumene kertoi myös tuotemerkkinsä alkuperän tarinan. Victor Gibson, Lumenen Ison-Britannian, Kiinan ja uusien strategisten markkinoiden johtaja, nousi lavalle ja kutsui yleisön virtuaalimatkalle Suomeen. Matkalla hän esitteli tuotemerkin ominaisuuksia, tuotevalikoimaa ja Lumenen pohjoismaisesta luonnosta hankkimia ainesosia, kuten Arctic Spring Water -sarjassa käytettyä koivunmahlaa, lakkaa a ja tyrniä Bloom Anti-wrinkle -sarjassaan. Käyttämällä Suomen luonnon puhdasta voimaa Lumene toivoo tarjoavansa puhtaita, luonnollisia ja tehokkaita ihonhoitotuotteita, joissa käytetään maailman puhtainta arktista lähdevettä ja ainutlaatuista valikoimaa luonnollisia pohjoismaisia ainesosia, jotka sisältävät voimakasta arktisen valon energiaa esitellen kuluttajille luonnollisen valovoimaisen kauneuden filosofiaa.

Tilaisuudessa Lumene myös palkitsi tärkeimpiä mielipidevaikuttajia ja jakelukanavoita ja kiitti heidän ponnisteluistaan tuotemerkin näkyvyyden ja edustuksen lisäämiseksi Kiinassa. Lisäksi Johan Melin käytti tilaisuutta hyväkseen ja kertoi Lumenen tulevasta strategiasta ja kiitti tuotemerkin kiinalaista kumppania S'Young Internationalia sen panoksesta tuotemerkin kehityksessä. Hän myös kutsui kaikki osallistujat Suomeen tutustumaan pohjoisen luonnon tarjoamiin ainesosiin, ja lähtemään tutkimaan ainesosien alkuperää.

Lumene on loistanut markkinoilla tultuaan Kiinan markkinoille vuonna 2018. S'Young International auttoi Kiinan-kumppanina tuotemerkkiä rakentamaan vahvan myyntikanavan, vahvan sosiaalisen median presenssin ja toimivan toimintaketjun tuotemerkille. Lumene on tehnyt yhteistyötä S'Young Internationalin markkinaosaamisen kanssa kartoittaen kiinalaisten asiakkaidensa tarpeita ja sovittaen tuotteiden ominaisuuksia heidän tarpeidensa mukaisesti. Näin on luotu sankarituote, Nordic Hydra 24-Hour Moisturizer, joka on Kiinan markkinoiden eniten myyty tuote.

Suomen luonnon lahjoja valjastamalla Lumene tarjoaa jatkossakin kiinalaisille asiakkaille lisää ylellisiä ihonhoito- ja kauneudenhoitoratkaisuja, jotka ovat täynnä luonnonmukaisia ainesosia. Lumene ja kumppanit siirtyvät seuraavalle kasvutasolle ja jakavat samalla pohjoismaisten luonnollisten ainesosien voiman kaikkien kanssa.

