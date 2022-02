Suomalainen ICEYE keräsi 136 miljoonan dollarin Series D -rahoituskierroksen

ESPOO, Suomi, 3. helmikuuta 2022 /PRNewswire/ -- ICEYE, maailman johtava SAR-datan (synteettisen apertuurin tutka) tarjoaja ja luonnonkatastrofien seurantaan kehitettyjen ratkaisujen edelläkävijä, on koonnut 136 miljoonan dollarin Series D -rahoituskierroksen. Kierrosta johti yrityksen pitkäaikainen rahoituskumppani Seraphim Space. ICEYEn uusia strategisia rahoituskumppaneita ovat BAE Systems ja Kajima Ventures. Rahoituskierrokseen osallistuivat myös Molten Ventures, OTB Ventures, True Ventures, C16 Ventures, Chione Ltd, Services Group of America, UK National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Space Capital ja Promus Ventures. Sijoituskierros on koostettu yhteistyössä Morgan Stanley & Co. LLC -yhtiön kanssa.