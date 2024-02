Warframe on nyt saatavilla iOS:lle App Storessa

Hyppää mobiiliin ja koe Warframen laajeneva toiminta-sci-fi-universumi missä menetkin

LONDON, Ontario, Kanada, 20. helmikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Digital Extremes ja kehityskumppani Nitro Games ovat julkaisseet Warframen iOS:lle App Storessa. Warframen Android-mobiililaiteversio on kehitystyön alla ja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Mobiilipelaaminen on kauan odotettu uusi aluevaltaus Warframe-tiimille, joka työskentelee yhdessä Nitro Gamesin kanssa tarjotakseen luokkansa parasta liikkuville pelaajille:

"Tiimimme on sitoutunut toimittamaan jouhevinta Warfame-kokemusta mobiilimahdollisuuksiin", sanoo Nitro Gamesin toimitusjohtaja Jussi Tähtinen. "Olemme innoissamme tarttuessamme tähän kehityshaasteeseen, joka yhdistää Warframen nopeatempoisen pelaamisen ja uppoutumisen maailman helppokäyttöisiin, jouheviin kosketusnäyttöohjaimiin liikkeellä oleville pelaajille. Tiimi todellakin odottaa pelaajien reaktioita ja palautetta, kun parannamme mobiilikokemusta jatkuvasti."

Näppärästä pelattavuudestaan, muotoillusta elokuvallisesta tehtäväkokemuksesta ja loputtomista pelin mukautustavoista tunnettu Warframe on kukoistanut yli vuosikymmenen monen sukupolven pelinä.f Se on kehittynyt avoimesta betakäynnistyksestä yhdellä laattasarjalla ja neljällä Warframella nyt saatavilla oleviin 20 planeetan, 4 avoimen maailman ja yli 30 tehtävän ja 55 tukikohdan Warframeiksi. Nyt uudet pelaajat ja peliveteraanit voivat kokea Warframen rikkaan universumin ja kehittyvän maailman mukaan lukien suositun Whispers in the Walls -päivityksen liittymällä miljooniin muihin pelaajiin loputtomissa seikkailuissa PC:llä, PlayStationilla, Xboxilla ja Nintendo Switchillä Origin Systemillä ja Cross Platform Saven Cross Platform Playn kanssa.

"Haluamme yhtyä iOS-pelaajien lämpimään tervetulotoivotukseen heidän liittyessään maailmanlaajuisen yhteisömme muodostavien kymmenien miljoonien Warframe-pelaajien joukkoon", sanoo Digital Extremesin pääjohtaja Sheldon Carter. "Olemme kiitollisia työskentelystä aikaansaavan kumppanin, Nitro Gamesin, kanssa, sillä he ymmärtävät, miten pelaajiin perustuva kehitysfilosofiamme on. Olemme juuri aloittaneet - mutta emme malta odottaa, että saamme nämä pelaajat samalle intohimon ja sitoutumisen tasolle, jossa olemassa olevat pelaajat PC:llä ja konsoleilla ovat."

Mukaan astuville mobiilipelaajille Digital Exterems tarjoaa uutta aloittajan asepakkausta, johon sisältyy ensisijainen Aeolak-ase, Maxed Serration -tila ja 100 Platiniumia, Warframen ensiluokkaista pelinsisäistä valuuttaa. Aloittajan asepakkaus on ostettavissa myös kaikilla muilla alustoilla. Ensimmäisen päivän kirjautumispalkintona kaikki Warframe-pelaajat saavat Bombyx Syandanan ja kolmen päivän Affinity-tehosteen.

Pidä Warframen voima kämmenelläsi tällä julkaisutrailerilla .

Tietoja Digital Extremesistä

Vuonna 1993 James Schmalzin perustama Digital Extremes on yksi maailman parhaista itsenäisistä videopelien kehitysstudioista. Epic Gamesin monta miljoonaa kappaletta myynyt Unreal®-franchise, mukaan lukien Unreal ja Unreal Tournament toimi alkusysäyksenä Digital Extremesin siirtymisessä kehittämään Dark Sectoria®, BioShockia® PlayStation®3:lle, BioShock 2 -monipelikampanjaa ja The Darkness® II:ta. Studio saavutti menestyksen kriitikoiden keskuudessa ja kaupallisesti ilmaisella toimintapelillä, Warframella®, jota tukee yli 75 miljoonan rekisteröityneen pelaajan maailmanlaajuinen yhteisö kaikilla keskeisillä pelialustoilla. Lisätietoja Digital Extremesistä saat vierailemalla osoitteessa www.digitalextremes.com .

Tietoja Nitro Gamesista

Nitro Games on mobiilipelikehittäjä ja -julkaisija. Nitro Games -tiimi on monikansallinen ryhmä mobiilipelien ammattilaisia, joilla on ammattitaito kehittämisestä julkaisuun ja live-toimintoihin. Yhtiö keskittyy tuottamaan korkealaatuisia mobiilipelejä enimmäkseen keskiytimen yleisölle. Nitro Games on erikoistunut ammuntapeleihin. Nitro Gamesin tehokkaan NG Platformin ja NG MVP -prosessin myötä yhtiö pystyy toteuttamaan markkinavahvistamista peleillään kehityksen aikana. Nitro Games on kehittänyt lukuisia pelejä, kuten Autogun Heroes, NERF, Superblast, Lootland, Heroes of Warland, Medals of War ja Raids of Glory. Yhtiö tarjoaa palveluja myös valituille asiakkaille ja on kehittänyt useita onnistuneita projekteja johtaville peliyhtiöille.

Nitro Gamesin osakkeet on listattu Nasdaqin First North Growth Market -listauksessa tunnisteella NITRO. Sertifioitu neuvonantaja on FNCA Sweden AB, [email protected] .

