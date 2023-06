« 82 installations Furoshiki célébrant la culture et l'art japonais » à la MAISON DU JAPON

NAHA, Japon, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- PROMOSJAPAN,LTD a le plaisir de présenter une installation de 82 feuilles de furoshiki imprimées de la culture et de l'art japonais. Les furoshiki offriront aux visiteurs une expérience artistique riche et diversifiée, présentant tout, de la calligraphie traditionnelle à la photographie et aux illustrations fascinantes en passant par des espaces artistiques non conventionnels tels que l'art des rizières et l'art des plaques d'égout.

Site Web : https://promosjapan.com/artfroshiki/

Titre: Exposition Art Furoshiki Installation au Pavillon japonais : Une immersion captivante dans l'art japonais Plongez dans l'univers enchanteur de l'art japonais à travers l'exposition Art Furoshiki Installation au Pavillon japonais de l'Université internationale de Paris. Une sélection unique d'œuvres d'art japonaises imprimées sur des furoshiki vous invite à vivre une expérience artistique fascinante et à découvrir une nouvelle approche écologique de cet objet traditionnel.

Dates : 08/07 et 09/07/2023 de 11h00 à 16h00

Lieu : Maison du Japon

7 BD Jourdan, 75014 Paris

CONTACT : PROMOSJAPAN,LTD. [email protected]jp

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2139975/BLITZ50_PARIS.mp4

SOURCE PROMOSJAPAN,LTD.