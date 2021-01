(Italie) IEG, prêt à repartir avec des expositions et des conférences pour relancer les activités des entreprises en Italie et dans le monde

RIMINI, Italie, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'Italian Exhibition Group, acteur international majeur dans le domaine des expositions et des conférences, avec ses sites d'exposition de Rimini et Vicenza en Italie et ses bureaux à Milan, New York, Las Vegas et Dubaï, et inscrit sur le Screen-based Share Market (MTA) organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A, a fait face à l'urgence mondiale en faisant des choix rapides, en Italie et à l'étranger. Lorenzo Cagnoni, président de l'IEG, déclare : « Des choix stratégiques fondamentaux ont été faits pour maintenir les moteurs en marche, maintenant prêts à redécoller avec les entreprises avec une replanification globale du calendrier et des formats des événements prévus dans la première partie de 2021. » Corrado Peraboni, CEO de l'IEG, ajoute : « Les salons sont et resteront les plus puissants multiplicateurs d'entreprises. »

L'administration progressive du vaccin dans le monde entier et la discussion simultanée de l'Union européenne sur les voyages internationaux aboutiront dans les prochains mois à un scénario renouvelé d'expositions et de conférences sur lequel l'IEG, dans son rôle d'ambassadeur mondial du Made in Italy, repositionnera ses principales expositions sur la scène mondiale, représentatives de la plate-forme industrielle du pays.

SIGEP, le salon international des artisans de la glace, de la pâtisserie et de la boulangerie et du monde du café, lancera sa « feuille de route pour le SIGEP 2022 » (l'édition se déroulant en direct du 22 au 26 janvier prochain au centre d'exposition de Rimini) avec une version entièrement numérique du 15 au 17 mars. Beer & Food Attraction, consacré à l'excellence de la bière et des boissons et aliments pour le marché Ho.re.ca., et BBTech Expo, le salon professionnel de la technologie pour les bières et les boissons, prévoient une préparation de l'édition 2022 qui débutera par un rendez-vous entièrement numérique entre le 12 et le 14 avril.

Le calendrier des rendez-vous B2B pour le secteur de l'or et de la bijouterie, dirigé uniquement par l'IEG en Italie, Vicenzaoro se tiendra à Vicenz du 10 au 14 septembre, en même temps que T.GOLD, le salon international des machines et technologies de la bijouterie, et VO Vintage, le marché des montres et bijoux vintage haut de gamme. Oroarezzo rouvrira le centre d'exposition d'Arezzo du 12 au 15 juin 2021. Tandis que WE ARE Jewellery, le 23 mars, aura un format B2B unique pour promouvoir les nouvelles collections avec les acheteurs connectés du monde entier.

Toujours à propos de Rimini, RiminiWellness, le grand événement B2B et B2C qui met en avant le bien-être, le fitness et le sport sur scène, se tiendra stratégiquement au début de la saison estivale. Pour le monde du fitness également, la confirmation est arrivée pour la nouvelle exposition internationale de Dubaï, qui se tiendra dans la ville surplombant le Golfe persique du 28 au 30 octobre, en même temps que l'exposition universelle.

L'activité est également intense sur le front des conférences, avec le développement de nouveaux grands événements tout numérique et la confirmation de plus d'une dizaine de rendez-vous de grande envergure internationale entre 2021 et 2025. Parmi ceux-ci, le 29e congrès du Collège européen des sciences du sport (3-5 juillet 2024).

