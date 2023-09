« Jet Évoli NH », le 2ème avion de la compagnie aérienne japonaise ANA aux couleurs de Pokémon, a effectué son premier voyage de Tokyo à Londres

La collaboration entre la compagnie aérienne ANA et Pokémon Air Adventures s'étoffe avec un deuxième avion.

Le Boeing 777-300ER « Jet Évoli NH », peint spécialement, s'est envolé de Tokyo à Londres pour son voyage inaugural.

En plus de l'expérience en vol comprenant des produits sur le thème de Pokémon tels que des housses d'appui-tête, les passagers qui volent à bord de cet avion reçoivent un ensemble de souvenirs de vol en guise de souvenirs, qui comprend un certificat d'embarquement original « Jet Évoli NH »

PARIS, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- All Nippon Airways (ANA) et The Pokémon Company étendent leur collaboration « Pokémon Air Adventures » avec un 2ème avion aux couleurs du jeu culte, le Jet Évoli NH*.

All Nippon Airways (ANA), la plus grande compagnie aérienne du Japon notée 5 étoiles depuis 10 ans consécutifs, a lancé le Jet Évoli NH pour son premier vol entre les aéroports de Haneda à Tokyo et d'Heathrow à Londres.

Le design de l'avion représente Évoli, le Pokémon au pouvoir d'évoluer sous de nombreuses formes. Évoli et ses évolutions – Aquali, Voltali, Pyroli – sont représentés en train d'avancer résolument vers l'avenir avec Pikachu. Pleins d'espoir, ils s'envolent pour un voyage dans les cieux en accompagnant les voyageurs ébahis. Cette approche souligne l'engagement d'ANA à inspirer ses employés, ses clients et la société afin d'explorer les possibilités infinies qui commencent dans le ciel.

Il s'agit du 2ème jet sur le thème des Pokémon pour la plus grande compagnie aérienne du Japon après les débuts de son Jet Pikachu NH (Boeing 787-9 Dreamliner) au début de l'année.

Période d'exploitation : Environ 5 ans à partir du 1 er septembre 2023

septembre 2023 Modèle : Boeing 777-300ER (JA784A)

Voici la liste des liaisons qui pourraient être exploitées du 1er septembre 2023 au 28 octobre 2023. Les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés en raison de changements dans les opérations.

Haneda – Londres (NH211/NH212)

Haneda – New York (NH110/NH109/NH160/NH159)

(NH110/NH109/NH160/NH159) Haneda – San Francisco (NH108/NH107)

Veuillez noter que les itinéraires et les vols ne seront pas décidés avant le jour du vol, car ils changent quotidiennement en fonction de l'état des opérations.

Peter Murphy, Senior Director chez The Pokémon Company International, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à ANA pour lancer le Jet Évoli NH, qui vient s'ajouter à nos aventures aériennes Pokémon. L'avion sur le thème d'Évoli incarne l'esprit d'exploration et d'aventure qui fait la renommée de Pokémon et nous sommes heureux de pouvoir offrir cette expérience magique aux passagers lors de leur voyage de Tokyo à Londres. »

Katsuya Goto, Vice-président Exécutif EMEA chez ANA, a déclaré : « C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que nous poursuivons notre partenariat et que nous participons à l'aventure Pokémon Air Adventures. C'est un grand plaisir d'accueillir les passagers à Londres Heathrow pour le premier vol du Jet Évoli NH. Nous espérons que beaucoup de nos clients européens pourront le prendre et profiter d'une expérience de voyage unique au Japon ! »

Cette collaboration témoigne de la volonté de la compagnie aérienne de redonner de la joie et de l'enthousiasme à ses clients à mesure que les restrictions de voyage s'assouplissent. « Pokémon Air Adventures » cherche à mettre les gens en contact avec le monde de Pokémon, mettant en évidence l'engagement des compagnies à fournir des expériences de voyage agréables et ludiques à tous les passagers.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.ana.co.jp/en/jp/international/theme/pikachujet

Site officiel de Pokémon Air Adventures :https://flying-pikachu.com/en/

*NH est le code aérien défini par l'Association internationale du transport aérien pour ANA.

À propos d'ANA

Fondée en 1952 avec seulement deux hélicoptères, All Nippon Airways (ANA) est devenue la plus grande compagnie aérienne du Japon. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) a été créée en 2013 comme la plus large société de holding d'un groupe aérien au Japon, composée de 71 sociétés parmi lesquelles ANA et Peach Aviation, la LCC de premier plan au Japon.

ANA est un client de lancement et le plus gros opérateur du Boeing 787 Dreamliner, faisant d'ANA HD le plus gros propriétaire de Dreamliners au monde. Membre de la Star Alliance depuis 1999, ANA dispose d'accords de coentreprise avec United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines et Austrian Airlines, lui offrant une véritable présence mondiale.

La tradition de services haut de gamme de la compagnie aérienne lui a permis de remporter chaque année depuis 2013 la note prestigieuse de 5 étoiles attribuée par SKYTRAX, ANA étant la seule société aérienne japonaise à avoir obtenu cette distinction pendant neuf années consécutives. ANA a également été primée à trois reprises (en 2007, 2013 et 2018) par la revue Air Transport World en tant que Compagnie aérienne de l'année. Elle est l'une des rares compagnies aériennes à remporter plusieurs fois ce prix prestigieux.

En 2022, ANA a reçu la première place dans les catégories Global Airline et Asia Pacific des CIRIUM On-Time Performance Awards, marquant la deuxième année consécutive où ANA a été reconnue comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde. ANA est la seule compagnie de l'industrie aéronautique à recevoir la distinction Gold Class lors des 2022 S&P Global Sustainability Awards et ANA HD a été sélectionnée comme membre de la liste Dow Jones Sustainability World Index pour la sixième année consécutive et de la liste Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index pour la septième année consécutive.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant :

https://www.ana.co.jp/group/en/

À propos de The Pokémon Company

The Pokémon Company a été créée pour gérer la marque Pokémon. Actuellement, l'entreprise développe et produit des jeux vidéo qui sont à l'origine de Pokémon, ainsi que des jeux de cartes à collectionner, des séries télévisées, des films d'animation, des produits dérivés, des promotions liées, le Centre Pokémon et des boutiques Pokémon directement gérées par l'entreprise. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant :

https://corporate.pokemon.co.jp/en/aboutus/

Pokémon. Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® et les noms des personnages sont des marques déposées de Nintendo.

