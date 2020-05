'Radio Monaco - Made in New York' : Le Pont 100% Mix DJ's Entre Monaco, La France et New York

Dès ce 1 er mai, Radio Monaco proposera sur son site web et son application un programme musical préparé par les meilleurs DJ's de New York et Monaco ; chacun fera partager à l'auditeur ses influences et son style. La webradio Radio Monaco – Made in New York sera le trait d'union entre les ambiances musicales américaines et franco-monégasques.

CASTING MIX(TE)

Ce vendredi, à 14h00 ou 20h00 – selon que l'on soit à New York ou Monaco – les premiers DJ's entreront en action. Pour ambiancer l'ouverture de la station, Gildo PALLANCA PASTOR a choisi un membre francophone de son équipe américaine : la pointure internationale « 5 étoiles » Joachim Garraud ; c'est en effet à lui que reviendra l'honneur d'ouvrir l'antenne.

Le casting américain de Radio Monaco – Made in New York est complété par : Stan Courtois ("Bagatelle"- New York), Christophe Lacroix ("Bagatelle" - New York), Cyrus X ("STK" - New York), Tito Koba, Marco Peruzzi, Julian Ok ("Make Believe" - New York)

Dans l'équipe franco-monégasque de la station, on compte : Carmine Sorrentino (« Jimmy's » - Monte-Carlo), Saint-Lanvain, Gil Martin, Rhum G, Kailly Jensen, DJ M4t, La Cartoucherie, DJ Pampa ainsi que Chris S & Green High.

ONDES POSITIVES

« Nous avons tous besoin d'ondes positives pour tourner la page de cette crise. C'est pour cela que j'ai décidé d'anticiper le lancement de Radio Monaco – Made in New York. Nous faisons la promesse d'apporter un vent de positivisme et de dynamisme à un moment où chacun ressent l'impérieux besoin de trouver un second souffle. En tant que Monégasque, francophile et Consul Général de Monaco à New York, je suis très fier de porter cette webradio ». – Gildo PALLANCA PASTOR, Fondateur de Radio Monaco

Toutes les infos sur Radio Monaco – Made in Monte-Carlo et Radio Monaco – Made in New York sont sur www.radio-monaco.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1162437/Joachim_Garraud.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1162438/Radio_Monaco_Made_in_New_York_Logo.jpg

Contact: Nicolas Pampaloni, [email protected], +37797700715

SOURCE Radio Monaco