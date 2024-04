« Village de Baoshui » - une intellectuelle citadine dans la mutation d'un vieux village

PARIS, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 avril, la Société chinoise de l'importation et de l'exportation des livres a organisé une session de partage de l'œuvre « Village de Baoshui » de Qiao Ye à Paris, et l'écrivain et artiste français Deanna Gao a commenté l'œuvre lors de l'événement.

Le roman «Village de Baoshui», qui littéralement signifie « Village des Eaux précieuses », est un vrai bijou étonnant de la littérature chinoise. L'histoire à la fois réelle et fictive, se déroule dans les montagnes Taihang, au fin fond de la campagne.

Avec une immense finesse de dentellière, l'auteure décrit, à la première personne, le tournant de la vie de Di Qingping. C'est une femme qui travaille dans le journalisme en ville et souffre d'insomnie depuis des années à la suite de ses malheurs familiaux. Elle prend sa préretraite et s'installe au village de Baoshui, en espérant pouvoir y retrouver le sommeil. Elle aide un ami à gérer une maison d'hôte, et rentre ainsi dans le phénomène actuel d'amélioration de la vie rurale à travers le développement touristique.

Les quatre saisons se succèdent doucement, autour d'elle, répandant la vibration du quotidien des gens ordinaires, entre tradition et modernité. Une multitude personnages très vivants, très touchants et très différents, sont tissés à merveille dans ces endroits reculés. Les sentiments et la psychologie des gens sont décortiqués, ainsi que leur envie de mener une vie meilleure et leurs petits calculs très malins. Les relations entre les familles, entre les paysans, entre les paysans et les cadres, entres les cadres et les paysans, sont finement décrites.

La langue est très riche, très vivante, souvent très drôle et piquante, mêlant harmonieusement dialecte, patois et poésie millénaire, croisement entre expressions paysanne et littéraire. L'amour est dévoilé d'une façon assez originale.

Les récits coulent comme des ruisseaux, entre les méandres du passé et du présent. Les environnements sont minutieusement dépeints, on peut sentir l'odeur de la nature, de la terre, des habitations, des personnages …

C'est un miroir qui reflète la mutation dynamique des campagnes montagneuses et la texture interne de la vie rurale chinoise, à travers l'expérience d'une femme moderne, qui retrouve ses racines, sa santé, son énergie et son bonheur dans sa région natale.

C'est un chef-d'œuvre de littérature chinoise d'aujourd'hui, qui a reçu le prestigieux prix littéraire Mao-Dun en 2023.