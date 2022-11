3 restaurants étoilés MICHELIN brillent dans le Guide MICHELIN inaugural d'Abu Dhabi

Les restaurants d' Abu Dhabi font leur entrée dans le Guide MICHELIN avec 42 entrées représentant 16 types de cuisine.

3 restaurants reçoivent une étoile MICHELIN et 4 restaurants sont récompensés par un Bib Gourmand.

ABU DHABI, EAU, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Guide MICHELIN Abu Dhabi 2023 est heureux de présenter la toute première sélection de 42 restaurants de la capitale des Émirats arabes unis. 3 restaurants sont récompensés par une Étoile MICHELIN pour leur cuisine de qualité et 4 établissements reçoivent un Bib Gourmand pour avoir proposé une cuisine de qualité à des prix raisonnables.

Parmi les 42 restaurants récompensés dans la première édition du Guide MICHELIN Abu Dhabi, une Étoile MICHELIN est attribuée à Talea by Antonio Guida, qui a su séduire les clients avec sa « Cucina di Famiglia » ou cuisine italienne familiale, à Hakkasan, un restaurant aux saveurs cantonaises traditionnelles, et au restaurant japonais contemporain 99 Sushi Bar.

« La merveilleuse diversité de la cuisine proposée par ces 3 restaurants illustre parfaitement la curiosité des gourmets locaux, ainsi que la façon dont Abu Dhabi accueille les cultures internationales pour les faire rayonner à leur meilleur niveau », a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international du Guide MICHELIN

« Cette première sélection du Guide MICHELIN Abu Dhabi est le début d'un long voyage pour une ville au potentiel gastronomique illimité. Nos inspecteurs ont découvert une riche variété de cuisines proposées à Abu Dhabi, qu'il s'agisse de plats créatifs conçus par des chefs parmi les plus réputés au monde ou de cuisines traditionnelles de la région : du Moyen-Orient, du Liban et, bien sûr, des Émirats. »

Abu Dhabi, la capitale et le plus grand émirat des Émirats arabes unis, est un creuset de cuisines et de cultures. Centre dynamique pour le sport, l'art et les échanges culturels, la ville est en train de devenir un haut lieu de la gastronomie, connu pour sa scène culinaire riche et variée, allant des restaurants émiratis locaux aux tables de luxe.

3 restaurants récompensés par une Étoile MICHELIN

99 Sushi Bar reçoit une Étoile MICHELIN pour ses plats magnifiquement présentés, pleins de finesse et de précision. Le but premier de ce restaurant japonais chic est de souligner la qualité de ses ingrédients, avec des touches contemporaines réalisées avec subtilité et soin. Ses propriétaires espagnols importent la plupart des fruits de mer de leur pays natal ; les crevettes rouges sont particulièrement remarquables. Tout fonctionne à merveille et c'est le lieu idéal pour une expérience culinaire intime.

Le restaurant Hakkasan d'Abu Dhabi est immédiatement reconnaissable grâce à son décor oriental chic et sensuel. Situé dans l'hôtel Emirates Palace, ce restaurant de cuisine cantonaise ajoute une nouvelle Étoile MICHELIN à la marque en proposant à ses clients des classiques tels que le canard laqué ou le loup de mer chilien au miel, ainsi que ses célèbres dim sum préparés avec un grand savoir-faire.

Talea by Antonio Guida reçoit une Étoile MICHELIN pour sa sophistication italienne discrète. Dirigé par le chef Antonio Guida, qui a fait et consolidé sa réputation à Milan, le restaurant Talea célèbre la « Cucina di Famiglia » ou cuisine familiale, offrant aux clients des saveurs simples mais exaltantes. La pureté et le dynamisme se retrouvent dans des plats somptueux comme les Maccheroncelli alla Genovese, le turbot au Guazzetto méditerranéen et le tiramisu réalisé devant les clients.

4 établissements récompensés par un Bib Gourmand

Les inspecteurs du Guide MICHELIN ont distingué l'Almayass pour ses influences libanaises et arméniennes. La première succursale a été fondée à Beyrouth en 1996 et cette grande succursale d'Abu Dhabi, où les tables circulaires sont les sièges les plus prisés, perpétue la tradition en proposant une carte vaste et attrayante de plats richement parfumés et soigneusement préparés.

Beirut Sur Mer est un restaurant qui propose des plats libanais au bord de la mer. Ce restaurant a reçu un Bib Gourmand pour ses classiques variant du mezze au Mashawi. Les portions sont généreuses et les prix sont raisonnables. La grande salle du restaurant, colorée et contemporaine, dispose également d'une belle terrasse en bord de mer. C'est l'endroit idéal pour faire le plein d'énergie après une visite du Louvre Abu Dhabi.

Otoro a reçu un Bib Gourmand du Guide MICHELIN pour son interprétation de la cuisine japonaise contemporaine, avec des plats tels que le carpaccio de sériole, le tartare de thon à la sauce yuzu et le fameux Otoro nigiri, pour n'en citer que quelques-uns. Le restaurant est vaste et décontracté, avec une ambiance funky.

La cuisine méditerranéenne de Tazal, avec son infusion exaltante d'influences européennes et de touches arabes, a également reçu un Bib Gourmand. Des plats tels que les ribs Tanja et la daurade Zaatar sont aussi délicieux qu'originaux.

Prix spéciaux du Guide MICHELIN

Lorsque les inspecteurs du Guide MICHELIN se restaurent, ils gardent également un œil sur les professionnels du service méritant de recevoir un prix spécial MICHELIN. Pour l'édition inaugurale du Guide MICHELIN Abu Dhabi, nos inspecteurs ont sélectionné trois lauréats remarquables.

Prix de l'accueil et du service : Rawad Hamdan et son équipe, Restaurant Li Beirut

Nos inspecteurs ont reçu un accueil chaleureux lors de leur dîner dans ce restaurant. Le service qui a accompagné leur dîner s'est déroulé dans la même veine, toute l'équipe étant professionnelle et authentique dans son art de l'hospitalité : parfaitement attentive mais détendue et enthousiaste. Si la cuisine et les panoramas sont impressionnants, le niveau de service est la dernière pièce du puzzle qui fait du dîner au Li Beirut un véritable plaisir.

Prix de la sommellerie : Marlon Nuque, Restaurant Zuma

Véritable personnalité dans ce restaurant animé, Marlon supervise la vaste et méticuleuse sélection de vins et de sakés. Originaire des Philippines, il a changé 90 % de la carte des vins au cours de sa première année et continue d'attirer les clients avec son charmant sourire.

Prix du jeune chef : Luigi Stinga, Restaurant Talea by Antonio Guida

Le nom d'Antonio Guida est peut-être sur la porte, mais il a choisi l'un de ses meilleurs élèves pour diriger ce nouveau venu sur la scène gastronomique d'Abu Dhabi. Avec une liste impressionnante de noms sur son CV, comme Don Alfonso, Quattro Passi et Seta, Luigi s'est révélé être un choix évident pour ce poste. Son sens du détail, son style impeccable, son approche généreuse et son assurance naturelle transparaissent également dans les plats de style familial, qui regorgent de saveurs.

La sélection complète du Guide MICHELIN Abu Dhabi 2023 sera disponible gratuitement sur le site Internet et l'application du Guide MICHELIN. Les restaurants rejoindront la sélection d'hôtels du Guide MICHELIN, qui propose les lieux de séjour les plus uniques et les plus intéressants à Abu Dhabi et dans le monde entier. Consultez le site web du Guide MICHELIN, ou téléchargez l'application gratuite pour iOS et Android, pour découvrir tous les restaurants de la sélection et réserver un hôtel inoubliable.

