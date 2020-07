4PX Express lance un nouveau service logistique transfrontalier sino-français

SHENZHEN, Chine, 6 juillet 2020 /PRNewswire/ -- 4PX Express, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques transfrontaliers en Chine, a récemment lancé le service de transport aérien express sino-français 4PX, qui offre des services d'expédition de colis urgents à la communauté chinoise vivant en France et aux étudiants chinois qui font leurs études dans ce pays. Grâce à ce service, les colis expédiés depuis la Chine peuvent être livrés partout en France dans un délai de 8 à 12 jours ouvrables.

« Nous avons constaté que le secteur de la logistique transfrontalière a été confronté à un certain nombre de défis depuis l'épidémie de COVID-19, notamment au manque de capacités de fret aérien et à la hausse importante des coûts des services de charter aérien », a déclaré Catherine Guo, responsable du secteur des services d'expédition sino-français 4PX. « Pour aider à relâcher la pression croissante qui s'exerce sur le secteur, nous avons réintégré les ressources internes et lancé un service de transport express aérien pour garantir que les colis qui nous sont confiés seront livrés à temps. »

La demande de services logistiques internationaux de la part des membres des communautés chinoises vivant à l'étranger et des étudiants chinois qui étudient à l'étranger a augmenté, car les défis posés par la pandémie restent à relever. De nombreuses offres spéciales ont été lancées dans le cadre du service d'expédition de colis sino-français 4PX. Ces offres comprennent un bon d'une valeur de 100 RMB (près de 14 USD) pour les utilisateurs récemment inscrits, des bons d'expédition gratuits pour les colis de moins de 1 kg pour les utilisateurs existants ayant été parrainés, et des bons d'expédition d'une valeur allant jusqu'à 350 RMB (près de 49 USD) pour les utilisateurs existants ayant été parrainés plusieurs fois. Les utilisateurs peuvent bénéficier de ces offres via le mini-programme WeChat consacré au service d'expédition sino-français 4PX.

Le lancement du service express aérien sino-français 4PX montre les efforts déployés par 4PX Express pour optimiser son service d'expédition sino-français 4PX. À l'avenir, 4PX Express prévoit de lancer davantage de services logistiques transfrontaliers qui répondent aux besoins des communautés chinoises de l'étranger vivant aux quatre coins de la planète, en leur offrant une gamme de services plus vaste et optimisée.

À propos de 4PX Express

Fondée en 2004, 4PX Express est un fournisseur mondial de solutions intégrées de commerce électronique transfrontalier. Puisant dans des technologies informatiques et des Big data et s'appuyant sur un réseau mondial d'entrepôts et de distribution qui fonctionne de concert avec un réseau de livraison finale, l'entreprise a gagné la confiance de nombreux acheteurs de commerce électronique transfrontalier grâce à ses services logistiques innovants et fiables. En s'appuyant sur son réseau mondial de livraison de colis (GPN selon l'anglais) et sur son réseau mondial de traitement des commandes (GFN), elle propose désormais cinq services, dont le traitement des commandes mondiales, la gestion de l'entreposage et de la logistique, le retour de colis à l'échelle mondiale, la livraison directe mondiale, ainsi que l'expédition et l'importation mondiales.

SOURCE 4PX