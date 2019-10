68 % des Français jugent sévèrement leurs compatriotes au sujet de leur consommation d'énergie

METZ, France, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Les deux tiers des Français sont auto-critiques et estiment que les logements privés consomment trop d'énergie. De façon plus précise, ils estiment que le parc de logements mal isolés ralentit la transition énergétique. La majorité des Français, 62 % considèrent que l'Etat devrait intervenir pour accélérer le processus de rénovation des bâtiments en France et lutter contre les passoires thermiques. Ces données sont les résultats de «L'enquête sur l'énergie 2019 en France» menée pour le compte de STIEBEL ELTRON lors de laquelle 1.000 Français représentatifs de la population ont été interrogés.

Plus de 7 millions de logements sont aujourd'hui considérés comme mal isolés dans l'hexagone. Ces passoires thermiques consomment trop d'énergie et augmentent les coûts de chauffage des foyers. Actuellement, le chauffage des habitations correspond à 25 % des émissions de CO 2 .

Les ménages demandent plus d'aides financières de l'Etat

« Les ménages souhaitent un soutien accru du gouvernement Macron, pour les aider dans la transition énergétique, comme le montre l'enquête » explique Amaury JOURNEL, Président de STIEBEL ELTRON France, fabricant de solutions de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec les énergies renouvelables.

59 % des Français estiment que l'Etat doit augmenter les aides financières pour assurer une meilleure isolation des logements. Pour le même nombre le choix de basculer vers une énergie renouvelable telle que la pompe à chaleur devrait être plus soutenu financièrement.

Privilégier les systèmes de chauffage respectueux de l'environnement

« Les pompes à chaleur fonctionnent sur le même principe que les réfrigérateurs, mais selon un cycle inversé. La chaleur est extraite de l'environnement (l'air, l'eau ou le sol) et elle est convertie en chauffage » explique Amaury JOURNEL. « L'installation d'une pompe à chaleur par des professionnels est parfaitement adaptée pour la rénovation des logements. La pompe à chaleur peut alimenter les radiateurs d'une installation existante ».

Retard dans la rénovation des immeubles d'habitations

Le gouvernement a reconnu un retard accumulé dans la rénovation des logements. D'ici à 2050, l'Etat s'est fixé comme objectif de rénover 35 millions de logements. Pour atteindre cet objectif il faudrait effectuer 750 000 rénovations par an, alors qu'actuellement, les chantiers de rénovation plafonnent à 300 000 logements par an.

Selon l'enquête, plus d'une personne sur deux considèrent le fonctionnement actuel des aides comme trop compliqué quand il s'agit d'appui financier pour la réalisation de travaux énergétiques. La secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire promet une simplification des aides publiques à partir de l'année prochaine.

Le gouvernement lance le SARE

A partir du 1er janvier 2020, l'Etat met en place le Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique. Il s'agit d'un programme pour aider les Français à se repérer et à se faire aider dans les travaux de rénovation énergétique de leurs logements. L'enveloppe dédiée à ce programme est de 200 millions d'euros pour les 5 ans à venir.

