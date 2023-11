9 sociétés d'animation et de contenu basé sur la propriété intellectuelle de Gyeonggi-do participeront à l'ATF Singapour

SÉOUL, Corée du Sud, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Gyeonggi Content Agency a annoncé qu'elle formera un pavillon de la province de Gyeonggi-do à l'AFT (Asia TV Forum & Market) 2023 Singapour et qu'elle soutiendra la participation de neuf sociétés d'animation et de contenu basé sur la propriété intellectuelle.

1. <DinoMan> de WHYJ Contents est une animation qui raconte l'histoire du sauvetage d'animaux disparus à l'aide d'une machine à remonter le temps. Le deuxième volume de « DinoMan, Save The Animals From Extinction! » a été publié récemment.

2. <Sauceria>, produit par Access Korea, est une animation qui transforme une sauce en un personnage qui part à la recherche d'une recette, offrant ainsi un contenu enrichissant et éducatif sur les habitudes alimentaires des enfants.

3. <Na-Bi's Adventures> de PIXTREND est une animation qui raconte l'histoire de Na-Bi (« papillon » en coréen), un chat qui prend soin des humains. Ce film a conquis le cœur des amoureux des chats et sera également utilisé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation.

4. <Right Life Hattungi> de CHUM Education combine à la fois intérêt visuel et contenu éducatif pour aider les enfants à développer des habitudes de vie saines et productives, et c'est un programme particulièrement populaire auprès des parents.

5. Exporté dans le monde entier, <Porong Porong Pororo> d'Iconix montre à quel point l'animation coréenne a acquis de l'influence. Cette série d'animation populaire enseigne à ses jeunes spectateurs à quel point il est important d'inculquer des valeurs et des compétences sociales adaptées au développement de la petite enfance à travers l'histoire amusante de Pororo et de ses amis.

6. <Chungyoung> de Production Haerang, qui signifie « Galles sur les plantes » en coréen, est un documentaire sur les insectes et les galles dans lesquelles ces insectes cohabitent, que l'on trouve dans les plantes indigènes de Corée. Ce documentaire, qui porte sur la relation symbiotique entre les insectes et la galle qu'ils créent sur ces plantes indigènes, explore la coexistence analogue entre Mère Nature et les humains, et soulève des inquiétudes quant à la direction que prend actuellement l'humanité en l'absence de moyens de mieux protéger et préserver l'environnement de la Terre.

7. <Hello Carbot> de Studio W Baba raconte les aventures héroïques d'un garçon nommé Chatan et de son ami « Carbot », une voiture-jouet transformée en robot. Cette série populaire jouit d'une forte synergie commerciale avec l'industrie du jouet et est classée première dans une enquête sur les préférences des enfants coréens en matière de jouets.

8. <The Grand World History Adventures of Professor Sul>, produit par Dankkum-I est une animation qui suscite l'intérêt en décrivant de manière vivante des événements notables de l'histoire mondiale, ce qui permet aux téléspectateurs de voyager dans le temps et d'apprendre l'histoire mondiale d'une manière amusante et immersive.

9. <Best Berry Family> de Berrycat Gallery raconte l'histoire de Berry, de son ami imaginaire Berrycat et de la famille de Berry, qui mènent une vie heureuse dans une merveilleuse ferme. La combinaison de chansons enfantines fantaisistes et de l'enseignement des langues renforce l'efficacité éducative de ces courts clips animés.

Le pavillon de Gyeonggi-do compte donner aux entreprises participantes l'occasion de découvrir en avant-première les nouvelles tendances dans le domaine du contenu médiatique et de coordonner les possibilités de réseautage et d'affaires avec des entreprises internationales en Asie du Sud-Est, afin d'accélérer l'expansion de K-Content à l'étranger.

