À l'occasion du salon professionnel de la pâtisserie IBIE, Chewco lance avec succès ses services tout-en-un automatisés à destination des boulangers américains

NOUVEAU TAIPEI, Taïwan, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Texture Maker, concepteur de mélanges innovants de boulangerie et de boissons, vient de lancer avec succès son nouveau mélange de pain mochi de la marque Chewco sur la scène internationale dans le cadre du salon international de l'industrie de la boulangerie (IBIE) 2022 en septembre ; la marque a séduit les visiteurs avec ses spécialités sucrées, ses solutions intelligentes futuristes et ses services de conseil complets à destination des boulangers. Alors que les entrepreneurs s'apprêtent à élaborer leurs offres pour les fêtes de fin d'années, Chewco propose quelque chose de nouveau – les beignets mochi – et se positionne rapidement comme un partenaire avant-gardiste et dévoué pour les professionnels de la boulangerie aux États-Unis.

Succès à l'IBIE

Lors de l'IBIE, le stand de Chewco s'est distingué grâce à des éléments uniques, attirant environ mille visiteurs et bénéficiant de retours positifs. Les beignets Chewco, en particulier, ont été loués pour leur goût légèrement sucré combiné à leur fameuse texture moelleuse, ainsi que pour leur forme de krinkle originale et parfaitement adaptée aux médias sociaux.

Comme les visiteurs l'ont appris au stand, chaque mélange de boulangerie est composé d'un mélange de farine de riz taïwanaise de la plus haute qualité pour garantir la consistance de la pâte et sa texture agréable et souple – une texture de plus en plus appréciée des consommateurs américains. De plus, les beignets mochi sont une alternative plus saine aux beignets traditionnels, car ils sont sans gluten et contiennent moins de sucre.

Proposer des solutions d'avenir aux boulangers

Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreux secteurs, Chewco établit des partenariats pour tirer parti des technologies numériques et d'automatisation dans le cadre de ses services de conseil tout-en-un qui permettent aux boulangers de réduire les coûts de production et de main-d'œuvre tout en stimulant l'efficacité et l'expérience client. Ces solutions comprennent :

Un stand de beignets Chewco x Belshaw : Un machine automatique qui permet d'offrir de mini-échantillons de beignets mochi grâce au tout dernier système robotisé Mark V plus RS.

Un distributeur automatique iMvending : Il est conçu comme un meuble à tiroirs et permet aux clients d'ouvrir les compartiments un par un pour récupérer leur achat, évitant ainsi que les produits soient laissés tomber comme c'est le cas dans les distributeurs automatiques classiques. iMvending peut également réchauffer les produits, appliquer de l'UVC pour préserver l'hygiène et fournir des QR codes pour le paiement. Enfin, son logiciel intégré permet de recueillir des informations sur les préférences des clients.

« Nous avons eu des retours très positifs sur le distributeur iMvending au salon, a observé Tammy Liu, vice-présidente de Texture Maker. Les visiteurs étaient systématiquement impressionnés lorsque la porte s'ouvrait automatiquement et révélait leur beignet mochi. Comme les clients recherchent de plus en plus des expériences sur mesure, ce type de machine peut être un atout incroyable pour les boulangeries. Il a aussi quelque chose de délicieusement futuriste qui laisse aux visiteurs un sentiment d'émerveillement. »

Un service tout-en-un pour les boulangers

Chewco offre également des services de conseil en boulangerie complets, des conseils sur la fabrication de mochi et sur l'optimisation de la production grâce aux distributeurs partenaires, et un partage de connaissance avec les futurs boulangers fabricants de mochi. En tant que partenaire de confiance pour les boulangers professionnels, Chewco vise à élargir l'accès des consommateurs américains aux produits mochi et à concentrer la croissance à court terme sur les partenariats avec les petites et moyennes entreprises de la région.

Prochaine étape : SIAL Paris 2022

Chewco fera sa première apparition en Europe à l'occasion du SIAL Paris, l'un des plus grands salons commerciaux de l'industrie alimentaire au monde, où il proposera des beignets de mochi congelés aux côtés de son partenaire Couplet Sugars. Ces friandises préfabriquées déjà disponibles sur les marchés américain et européen offrent la texture caractéristique de Chewco après simple dégivrage et sans cuisson.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chewco.co , www.texturemaker.com.tw, www.taiwantrade.com , et/ou suivez l'entreprise sur IG pour vous tenir au courant des nouveautés.

À propos de Texture Maker

Fondé en 2003, Texture Maker est un concepteur primé de mélanges innovants de boulangerie et de boissons, avec près de 20 ans d'expertise et une gamme de services personnalisés : coordination de la chaîne d'approvisionnement, recherche et développement, solutions végétales et spécialisées, et conseil technique.

