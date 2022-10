AB Tasty fait l'acquisition d'Epoq, le fournisseur de solution de personnalisation alimentée par l'IA, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'optimisation de l'expérience

Cette acquisition élargit l'offre best-in-class d'AB Tasty et lui permet de proposer des expériences clients pertinentes et attrayantes grâce à des recommandations et à la recherche intelligente

PARIS, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- AB Tasty, l'entreprise internationale d'optimisation de l'expérience en pleine croissance, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Epoq, une solution de recherche intelligente et de recommandation alimentée par l'intelligence artificielle.

Cette acquisition accélère l'ambition commune des deux sociétés de permettre aux équipes digitales d'offrir des expériences d'achat pertinentes et attrayantes pour le consommateur grâce à une plateforme d'optimisation best-in-class.

« L'équipe d'Epoq est un véritable atout pour AB Tasty ; elle apporte son expertise, ses connaissances et ses produits sophistiqués. Nous sommes impatients de dégager plus de valeur pour nos clients qui bénéficieront désormais de fonctionnalités de recommandations et de recherche inégalées à portée de main », a déclaré Alix de Sagazan, PDG et cofondatrice d'AB Tasty.

Depuis 2003, la société Epoq, basée à Ettlingen en Allemagne, a créé des solutions de e-commerce personnalisées pour chaque étape du parcours client, de la recherche de produit à la sélection en passant par l'achat et la fidélité. Avec des décennies d'expériences, ils arrivent à point nommé, dans le contexte de l'accélération numérique et de la hausse des demandes d'expériences uniques.

« En nous associant à AB Tasty, nous devenons des acteurs clés du marché, a déclaré Thorsten Mühling, PDG et cofondateur d'Epoq. C'est une excellente occasion pour Epoq d'ajouter de la valeur à l'ensemble du parcours consommateur, non seulement en Allemagne, mais à l'échelle internationale. »

Le moteur de recommandation fonctionnant avec l'IA d'Epoq permet aux marques de présenter les produits ou contenus les plus pertinents en analysant les comportements d'achat en ligne des clients grâce à une solide bibliothèque d'algorithmes. Avec la recherche, les entreprises fournissent un parcours d'achat ciblé sur le client qui lui permet de trouver un produit directement.

Dans les stacks technologiques d'aujourd'hui, lorsque les moteurs de recommandation et de recherche sont développés séparément, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Epoq relie les deux solutions au sein d'un centre de connaissances, où les actions s'alimentent les unes les autres afin d'améliorer les résultats.

Epoq complète les solutions d'expérimentation et de personnalisation d'AB Tasty côté client-side et server-side. AB Tasty permet aux équipes marketing, produit et tech de valider facilement leurs idées et d'optimiser les conversions sur les canaux numériques. Ensemble, ils créent une expérience individuelle personnalisée pour les consommateurs et aident les marques à garantir des expériences utilisateur exceptionnelles.

« La pandémie a déclenché l'essor du e-commerce, avec la moitié des transactions issue des recherches et un tiers issu des recommandations, a déclaré Rémi Aubert, PDG et cofondateur d'AB Tasty. Les personnes qui font des recherches sur les sites de e-commerce s'attendent au même niveau de précision qu'avec Google. Avec Epoq, nous facilitons la vie de nos clients, nous accélérons la prestation d'expériences personnalisées et nous accroissons la rentabilité. »

Cette acquisition fait d'AB Tasty la première entreprise de sa catégorie à proposer une approche consolidée de l'optimisation de l'expérience grâce à l'expérimentation, la personnalisation, la recommandation et la recherche intelligente.

L'acquisition consolidera également la clientèle et le portefeuille de produits d'AB Tasty. Avec l'arrivée d'Epoq dans l'écosystème international d'AB Tasty, l'entreprise compte désormais plus de 1 100 clients, 320 collaborateurs et 13 bureaux situés sur des marchés clés tels que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Asie-Pacifique.

Cette annonce intervient après la levée de fonds de série C de 40 millions de dollars menée par AB Tasty. Au cours des deux dernières années, AB Tasty a connu une croissance internationale de 200% et a intégré des marques telles que Kering, McDonald's et Ulta Beauty à son portefeuille, après avoir intégré L'Oréal, Disneyland Paris et LVMH. Par ailleurs, la solution server-side Flagship a été nommée leader par le « Forrester New Wave™ : feature management et expérimentation. »

À propos d'AB Tasty

Leader international des solutions de testing, de personnalisation et de feature management, AB Tasty aide ainsi les entreprises à valider des idées, tout en maximisant l'impact, en minimisant les risques et en accélérant le temps de mise sur le marché. Les entreprises utilisent les solutions d'AB Tasty et Flagship pour aligner leurs équipes marketing, produit et tech et garantir une efficacité accrue, des coûts réduits ainsi que des expériences optimales pour l'utilisateur final. Fondée en 2013 à Paris, AB Tasty est conçue pour les entreprises qui cherchent à utiliser l'expérimentation contrôlée pour implémenter uniquement les meilleures idées. Pour en savoir plus, consultez le site : www.abtasty.com.

À propos d'Epoq

Epoq internet services GmbH est fournisseur d'une suite logicielle pour la personnalisation des parcours e-commerce. Grâce à des services modulaires et personnalisés basés sur l'IA, Epoq crée des expériences d'achat uniques tout au long du parcours client. Les consommateurs sont orientés, conseillés et inspirés lors de leurs achats en ligne. Après l'achat, ils sont tenus informés des nouveautés en temps réel, ce qui les encourage à retourner sur la boutique en ligne. Les consommateurs reçoivent également des emails personnalisés pour rester en contact avec les marques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1912156/AB_Tasty_and_Epoq_Logo.jpg

Contact :

Annie Nguyen

[email protected]

SOURCE AB Tasty; Epoq