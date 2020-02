Accompagné par Carbone 4, Bird devient le premier opérateur à contribuer en 2020 à la neutralité carbone de Paris

Pour y parvenir, Bird suivra les lignes directrices de Net Zero Initiative , un projet mis en place par Carbone 4. Cette initiative vise à créer et mettre en œuvre un référentiel de la neutralité qui soit validé par un conseil scientifique indépendant, assurant ainsi la robustesse de la contribution à la neutralité carbone des entreprises.

Cet effort s'inscrit dans l'engagement continu de Bird pour la décarbonation des villes et la réduction des émissions de polluants locaux. En 2019, l'entreprise a ainsi mis en place dans les rues de Paris une flotte de vélos cargo et de fourgons électriques pour collecter ses véhicules. En 2020, un certain nombre d'initiatives verront le jour afin d'atteindre cet objectif.

Travis VanderZanden, Fondateur et CEO de Bird, déclare : "Notre mission est de rendre les villes plus vivables en réduisant les déplacements en voiture. Nous sommes inspirés par les ambitions politiques de décarbonation de Paris et nous nous engageons à faire notre part pour aider la ville à devenir un modèle mondial de durabilité. Les mots ne suffisent plus, il faut agir ! Nous devons tous prendre des mesures audacieuses pour réduire les émissions de carbone, et le partenariat avec Carbone 4 nous aidera à accélérer notre contribution à la neutralité carbone mais aussi à assurer la transparence de nos efforts."

Renaud Bettin, manager du Pôle Neutralité de Carbone 4, déclare : "La micro-mobilité électrique est remarquablement efficace et, comme l'ont montré nos précédents travaux, elle pourrait représenter près de 20% de tous les déplacements à Paris en 2030 si des mesures appropriées sont mises en œuvre pour développer le potentiel de ces solutions de mobilité innovantes. Cependant, les entreprises doivent agir résolument pour que la micro-mobilité partagée ait un impact positif sur le climat. Plus précisément, l'urgence de la crise climatique implique que les opérateurs doivent réduire au maximum les émissions du cycle de vie des véhicules. C'est pour cela que nous sommes heureux d'aider Bird à contribuer à la neutralité carbone de manière rigoureuse et transparente et en accord avec les objectifs de la Ville de Paris".

L'année dernière, Carbone 4 et Bird ont publié un rapport sur l'impact des trottinettes électriques dans la décarbonation des villes en prenant l'exemple de la ville de Paris. Cette étude présentait également les responsabilités et les bonnes pratiques pour les opérateurs et les villes dans la mise en place d'un transport urbain d'avenir avec de faibles émissions de gaz à effet de serre.

Pour aller plus loin, Carbone 4 va accompagner Bird pour contribuer activement à la neutralité carbone en adoptant le référentiel de la Net Zero Initiative. Carbone 4 aura pour mission de conseiller Bird sur la stratégie et les actions à mettre en place pour minimiser les émissions sur l'ensemble de ses opérations et de sa chaîne d'approvisionnement dans une perspective de cycle de vie. Parmi ces actions, voici quelques exemples :

Améliorer la durabilité des trottinettes, en concevant par exemple des véhicules ayant une durée de vie allant jusqu'à 36 mois,

Contribuer à la réduction des émissions de carbone en développant des services à faible intensité de carbone ou encore en achetant des crédits de compensation carbone certifiés,

Développer les puits de carbone.

Carbone 4 et Bird s'engagent à rendre public un rapport annuel sur l'avancement de cette stratégie et espère ainsi établir une nouvelle norme pour le reporting de la performance carbone.

Bird opère à Paris depuis 18 mois et a été adopté par de nombreux utilisateurs. En effet des dizaines de milliers de personnes utilisent Bird dans leurs déplacements quotidiens pour atteindre aisément le réseau de transport public le plus proche depuis leur domicile.

Driss Ibenmansour, Directeur Général de Bird France, conclut : "C'est une période vraiment excitante pour Bird. Notre mission consiste à rendre les villes plus propres et plus vivables pour tous. En prenant ces engagements, je suis ravi que Bird s'engage non seulement à devenir neutre en carbone - mais assume également ses responsabilités avec le soutien de l'une des principales autorités françaises."

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous retrouver sur :

A propos de Carbone 4 :

Carbone 4 est un cabinet de conseil indépendant, spécialiste des enjeux économiques et environnementaux de la transition énergétique, de l'atténuation et de l'adaptation aux changements climatiques.

Depuis sa création en 2007 par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, Carbone 4 a aujourd'hui plus de 1 500 missions à son actif dans tous les secteurs et rassemble plus de 50 collaborateurs. Cela fait de Carbone 4 un cabinet de conseil de premier plan en matière de stratégie carbone et d'accompagnement vers une économie bas carbone et résiliente au dérèglement climatique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1093274/Bird_Paris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659765/Bird_Rides_Logo_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.bird.co



SOURCE Bird