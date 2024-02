Acheter-Louer.fr Chiffre d'affaires 2023 impacté par la crise immobilière

PARIS, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, a réalisé sur l'année 2023, un chiffre d'affaires de près de 2 300 k€ en baisse de 38% par rapport à 2022. Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières. Les autres produits d'exploitation du Groupe s'établissent à 707 k€ au 31 décembre 2023 (-21%) et portent l'ensemble des produits du Groupe à près de 3 000 k€ (- 34%).

En milliers d'euros 2023(*) 2022(**) Variation en %



Chiffre d'affaires 2 293 3 704 - 38,1 %

Autres produits d'exploitation 707 898 - 21,3 %

Produits d'exploitation 3 000 4 601 - 34,8 %

(*) Données financières non auditées (**) Données financières auditées









L'activité Digitale, cœur d'activité du Groupe, regroupant les solutions de e-marketing, d'imagerie 3D et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, est touchée de plein fouet par le ralentissement des ventes dans l'immobilier (augmentation des taux d'emprunt, durcissement des conditions d'octrois des prêts immobilier, hausses des coûts de construction…).

Ainsi, le chiffre d'affaires de la division sur le semestre s'établit à 1 664 k€ contre 2 764 k€ l'an passé

(- 39%) et bénéficie de la résilience des activités dans le domaine de l'Habitat.

De même, l'activité Presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), s'établit à 259 k€ contre 332 k€ l'an passé (- 22%). Conformément aux semestres précédents, la performance de la division traduit la diminution des communications papier des clients du Groupe consécutive à la hausse des coûts de production et à la morosité du marché.

L'activité BtoB, destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, bénéficiant des accords du Groupe avec les PropTech partenaires notamment GetKey[1], permette d'afficher une légère baisse de 6% de son chiffre d'affaires à 369 k€ (contre 393 k€ en 2022).

Au cours de l'année 2023, le Groupe a procédé à certains arbitrages et freiné le développement de nouveaux projets R&D. Ainsi, les autres produits d'exploitation affichent un repli de 21% à 707 k€ (contre 898 k€ en 2022).

Dans cet environnement difficile, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats 2023. Le Groupe a d'ores et déjà pris des mesures d'économie et continue à travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'en septembre 2024.

Acheter-Louer.fr bénéficiant d'un positionnement stratégique sur le digital et la data qui lui offre une certaine agilité, elle estime être en mesure de pouvoir bénéficier rapidement des premières reprises d'activité dans le secteur qui commencent à se faire ressentir en ce début d'année 2024, notamment avec le développement des activités des filiales ALLODATA (Solution digitale de pige et de rentrée de mandat) et TriDiSphere.fr (Studio d'imagerie 2D et 3D).

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

