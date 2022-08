Advanced Instruments fait l'acquisition de SAL Scientific, de l'expertise et d'une gamme de suppléments de croissance cellulaire pour soutenir les flux de travail de recherche et de découverte de médicaments

NORWOOD, Massachusetts, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, l'un des principaux fabricants d'outils et de solutions analytiques pour les bioprocédés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SAL Scientific Ltd, une société privée qui développe et fabrique un portefeuille de suppléments de croissance cellulaire pour les cellules d'ovaire de hamster chinois (Chinese Hamster Ovary ou CHO) et de rein embryonnaire humain (Human Embryonic Kidney ou HEK). Ces réactifs améliorent considérablement la croissance cellulaire dans des conditions de stress et contribuent à accélérer les flux de travail de la biologie du développement des lignées cellulaires (CLD) afin de maximiser la production de biothérapies. Cette acquisition élargit l'expertise d'Advanced Instruments en matière de réactifs et renforce son engagement dans les flux de travail de bioprocédés pour les thérapies avancées.

SAL Scientific est le développeur et le fabricant des suppléments de croissance cellulaire InstiGRO™, InstiSHAKE™, et InstiTHAW™ qu'Advanced Instruments distribue exclusivement aujourd'hui. Faisant partie du portefeuille Solentim d'Advanced Instruments, ces réactifs sont utilisés dans les premières étapes du développement de médicaments biologiques pour accélérer la sélection des clones optimaux pour la production d'anticorps monoclonaux et de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies géniques. L'acquisition de l'expertise de SAL Scientific soutiendra l'expansion des technologies de réactifs et fournira des capacités internes additionnelles permettant l'adoption continue de la technologie, l'innovation de nouveaux produits et un meilleur accompagnement des clients.

« L'ajout de SAL Scientific s'aligne sur notre stratégie essentielle qui consiste à investir dans des technologies de pointe apportant une valeur ajoutée significative aux clients dans l'ensemble du flux de travail de développement des lignées cellulaires », a indiqué Byron Selman, président et PDG d'Advanced Instruments. « Grâce à SAL Scientific, nous investissons pour assister les clients dans ces flux de travail en leur proposant ces suppléments de milieux de culture cellulaire qui permettent d'améliorer la croissance cellulaire, la formation de colonies et l'efficacité du clonage. »

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Advanced Instruments », a déclaré Steve Game, directeur fondateur de SAL Scientific. « En tant que partenaire commercial existant, nous reconnaissons la forte synergie entre les suppléments Insti et les systèmes de développement de lignées cellulaires d'Advanced Instruments. Nous sommes confiants dans la valeur qu'Advanced Instruments apportera en matière d'infrastructure pour le développement de produits innovants, de capacité de fabrication et de portée commerciale mondiale, et nous pensons que cette alliance continuera à accélérer la croissance des produits Insti. »

« Nous nous réjouissons que SAL Scientific rejoigne la famille Advanced Instruments et Patricia Industries et de poursuivre ensemble la prochaine phase de croissance », a affirmé Yuriy Prilutskiy, directeur de Patricia Industries North America, une division d'Investor AB, et détenteur d'Advanced Instruments. « Patricia Industries s'engage à soutenir Advanced Instruments dans sa mission de fournir des solutions qui accélèrent et améliorent le développement des produits biopharmaceutiques dans le monde entier, et nous sommes ravis de renforcer notre investissement dans le développement du portefeuille de produits CLD d'Advanced Instruments. »

La société Advanced Instruments était représentée par Simpson Thacher & Bartlett LLP (conseiller juridique).

La société SAL Scientific était représentée par Azets (conseiller financier) et Paris Smith (conseiller juridique).

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur mondial d'instruments scientifiques et analytiques pour les secteurs de la biotechnologie, de la clinique et de l'agroalimentaire. Depuis plus de 65 ans, les innovations de la société aident les organisations à améliorer la qualité des résultats, à obtenir des résultats fiables et à augmenter la productivité sur le lieu de travail. Advanced Instruments dispose d'un portefeuille diversifié de produits, notamment des osmomètres à point de congélation, des compteurs de cellules de liquide céphalorachidien, des systèmes de bocaux anaérobies, des cryoscopes, des systèmes de test de pasteurisation et des normes et contrôles de test. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com

À propos de SAL Scientific

SAL Scientific, dont le siège se trouve à Fordingbridge, au Royaume-Uni, développe des réactifs innovants pour la biologie cellulaire des mammifères destinés à la recherche et à la découverte de médicaments. Notre gamme « Insti » de suppléments de culture cellulaire sans composants animaux et faciles à utiliser (InstiGRO™, InstiSHAKE™, et InstiTHAW™) est conçue pour accélérer et augmenter la productivité dans le développement de lignées cellulaires commercialement importantes utilisées dans la production biopharmaceutique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.salscientific.com .

À propos de Patricia Industries

Patricia Industries, une division d'Investor AB, réalise des investissements de contrôle dans les entreprises les plus performantes avec des positions fortes sur le marché, des marques et des cultures d'entreprise au sein d'industries positionnées pour une croissance durable. Notre ambition est d'être l'unique propriétaire de nos entreprises, avec des équipes de gestion et des conseils d'administration solides. Nous investissons avec une période de détention indéterminée et nous nous concentrons sur la création de valeur durable et la saisie d'opportunités de croissance organique et non organique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.patriciaindustries.com .

À propos d'Investor AB

La société Investor, fondée par la famille Wallenberg en 1916, est un détenteur engagé d'entreprises mondiales de haute qualité. Nous avons une perspective d'investissement à long terme. Grâce à notre participation au conseil d'administration, à notre expérience industrielle, à notre réseau et à notre puissance financière, nous travaillons en permanence pour aider nos entreprises à rester ou à devenir les meilleures de leur catégorie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.investorab.com .

