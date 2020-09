Advanced Instruments présente le micro-osmomètre à échantillon unique OsmoTECH® XT.

Notre tout dernier osmomètre conçu pour geler les échantillons les plus complexes

NORWOOD, Massachusetts, le 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, un développeur d'innovations en matière d'instruments scientifiques et analytiques et d'autres services pour l'industrie biotechnologique, a annoncé le lancement de son Micro-osmomètre à échantillon unique OsmoTECH XT. Il s'agit là du dernier ajout à son catalogue d'instruments de biotechnologie.

La bio-production connaît une augmentation de la complexité et de la concentration des échantillons types, y compris une difficulté accrue de congeler les échantillons tels que, par exemple, les formules de médicaments à haute teneur en protéine, les cryo-conservateurs utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques, les agents thérapeutiques à base d'ARN, les concentrés tampons utilisés pour les dilutions de tampons IBD. Les échantillons types visqueux à haute concentration qui causaient autrefois des difficultés à la technologie de cryométrie sont désormais facilement mesurable par OsmoTECH XT, qui offre la plus large marge de mesure de l'osmolalité : jusqu'à 4,000 mOsm/kg H 2 O. Conçu à l'aide de nouvelles technologies intelligentes de cryogénie, OsmoTECH XT a été créé pour manipuler les échantillons types les plus difficiles avec précision, et c'est ce que l'on attend de Advanced Instruments.

Selon Byron Selman, Président et PDG de Advanced Instruments, OsmoTECH XT a été conçu pour développer les capacités de congélation des technologies de cryométrie afin de mesurer avec précision un large éventail d'échantillons types. « Nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie et avons sorti OsmoTECH XT avec la nouvelle génération de technologies de cryométrie pour répondre aux exigences des tests les plus difficiles à réaliser de nos jours. « Les échantillons types, autrefois difficiles à geler, ne sont plus un problème avec OsmoTECH XT. »

OsmoTECH XT a les capacités de gestion des données avancées et les fonctionnalités de sécurité de toute la Famille de Produits OsmoTECH. Ces caractéristiques, soutenues par l'Annexe 11 de l'UE et l'Art. 21 Part. 11 du Code de Réglementations Fédérales (CFR), sont nécessaires aux Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP). Dans un souci de conformité avec l'art. 21 Part. 11 du Code de Réglementations Fédérales, OsmoTECH XT assure la traçabilité, la piste d'audit, mais aussi et surtout la signature électronique pour sécuriser encore plus vos données. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs configurations pour s'adapter aux phases de recherche et développement, de recherche préclinique, de tests cliniques et de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication. OsmoTECH XT est également conçu pour répondre aux directives de test d'osmolalité de la pharmacopée, et est facile d'utilisation grâce à son écran tactile intuitif et son état de préparation calibré en usine.

À propos de Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur international d'instruments scientifiques et analytiques pour les industries biotechnologique, clinique et alimentaire. Depuis 1955, les innovations de l'entreprise ont permis aux organisations d'améliorer la qualité des résultats, d'obtenir des résultats fiables et augmenter la productivité au travail. Pour en savoir plus, consultez le site aicompanies.com .

OsmoTECH XT n'est pas à utiliser pour le diagnostic des patients. Advanced Instruments assure que les fonctionnalités techniques d'OsmoTECH XT sont conformes à l'Art. 21 Part. 11 du Code de Réglementations Fédérales et de l'Annexe 11 de l'UE. Il en va de votre responsabilité de réaliser les contrôles nécessaires dans votre laboratoire pour être conforme aux exigences de l'Art. 21 Part. 11 du Code de Réglementations Fédérales et de l'Annexe 11 de l'UE.

