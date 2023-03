Aetina présentera ses nouvelles solutions d'IA à Embedded World 2023

NOUVEAU TAIPEI, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aetina Corporation , un fournisseur leader de solutions d'IA pour la création de différents types d'IA verticale, présentera ses nouveaux ordinateurs embarqués, plateformes d'inférence d'IA, processeurs graphiques (GPU), accélérateurs d'IA, et logiciel de gestion des périphériques au prochain Embedded World 2023.

Solutions GPU et ASIC

Aetina to Showcase Its New AI Solutions at Embedded World 2023

Aetina fournit différents types de facteurs de forme basés sur les GPU ou les ASIC, tels que les MXM, les cartes graphiques et les systèmes d'Edge Computing. Les MXMs, alimentés par un GPU basé sur l'architecture NVIDIA Ampere, offrent une puissance de calcul supplémentaire aux systèmes d'IA existants, assurant des tâches d'analyse de données à faible latence. Les MXM et les systèmes qui sont construits avec des ASIC, d'autre part, sont idéaux pour la création de toutes les applications spécifiques ou des systèmes d'IA qui impliquent des processus de multi-inférence.

Ordinateurs embarqués alimentés par la série NVIDIA Jetson Orin

En tant que membre élite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina offre une variété de systèmes et de plateformes informatiques de pointe alimentés par la plateforme robotique et d'intelligence artificielle de bord Jetson™ de NVIDIA® Les nouveaux ordinateurs embarqués d'Aetina sont construits avec les SoM de la série Jetson Orin™, Jetson AGX Orin™, Jetson Orin™ NX et Jetson Orin Nano™. Ces systèmes et plateformes de petite taille, qui prennent en charge différents périphériques, peuvent facilement être intégrés dans de plus grands systèmes d'IA.systèmes alimentés tout en pouvant fonctionner comme un ordinateur IA autonome.

Plateformes d'inférence d'IA

Le MegaEdge d'Aetina est une série de plateformes d'inférence d'IA qui disposent d'un processeur puissant et sont compatibles avec des cartes graphiques ou des modules MXM pour gérer des charges de travail lourdes et des tâches analytiques d'IA complexes. Le dernier modèle MegaEdge prend en charge jusqu'à deux cartes graphiques refroidies passivement et jusqu'à deux ASIC basé sur M.2. Les développeurs peuvent utiliser le modèle MegaEdge pour l'inférence d'IA de haut niveau en installant des cartes graphiques et des accélérateurs d'IA appropriés.

Surveillance et gestion des périphériques

Aetina offre une solution complète pour aider les propriétaires de systèmes d'IA à gérer efficacement tous les périphériques de leurs réseaux, même si ces périphériques sont situés à différents endroits. Les propriétaires de systèmes peuvent configurer un serveur privé et surveiller tous leurs périphériques avec EdgeEye, une plateforme de gestion cloud créée par Aetina pour permettre aux propriétaires de systèmes de trouver rapidement les périphériques défectueux qui doivent être réparés ou remplacés. EdgeEye dispose d'une interface conviviale qui montre l'état en temps réel de tous les périphériques connectés, permettant aux propriétaires du système d'avoir une idée claire si leurs appareils fonctionnent normalement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2030509/Aetina_Showcase_Its_New_AI_Solutions_Embedded_World_2023.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpg

SOURCE Aetina Corporation