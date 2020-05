Aetina x SmartCow : présentation d'un assistant médical pour les soins dans un environnement de pandémie

Edgar, assistant pour services de santé optimisé par IA et construit sur la plateforme AN110-NAO d'Aetina a été mis au point pour un environnement de sécurité au travail et de soins apportés aux patients. Dans le domaine public, l'IA pourrait être établie sur le matériel d'origine ou sur d'autres machines de manière plus efficace où AN110-NAO est de dimensions idéales avec 87,4 x 67,4 x 46 mm (ventilateur inclus). Divers supports d'entrée / sortie représentent un excellent moyen de construire une solution unique et compacte. La plateforme AN110-NAO est prête pour des E/S communes, notamment le logement I2S qui assure la sortie audio et est adapté à l'environnement des applications d'Edgar réglé pour des modules d'avertissement. Par ailleurs, des supports de caméra constituent la solution visuelle au cœur de l'IA. La plateforme prend en charge des caméras à interface MIPI CSI-II 1x 4k ou bien 2x FD. Ceci est non seulement prêt pour installation, mais encore remplit ce que l'on attend d'Edgar : des images en haute résolution apportant une reconnaissance précise de la réalité.

Edgar prend en charge six types de modèles d'IA, notamment estimation de distanciation sociale, détection de masques et classement des mesures sûres d'éternuement. Parmi ces fonctions, Edgar crée un environnement sûr pour des périodes d'urgence médicale et assiste le personnel médical en première ligne dans la prévention des maladies respiratoires. Par exemple, l'une des capacités d'Edgar est la reconnaissance de masques. Il peut facilement être paramétré pour faciliter les accès et indiquer les directions à suivre vers des machines distributrices de masques avant de procéder à une différenciation sur le respect du port de masque pour l'entrée dans des locaux. Les types de masques concernés sont pour équipement de protection individuelle (EPI), N95 et masques chirurgicaux. La détection de distanciation sociale est une autre spécialité d'Edgar : l'appareil peut être combiné à une politique de réseau pour maintenir l'activité publique dans une limite de distance de 2 m (6 pieds) entre deux personnes.

À l'ère de l'explosion des données, la sécurité et la confidentialité représentent une toute première préoccupation. Edgar est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les images seront traitées et resteront dans le système en périphérie : aucune donnée ne sera transférée vers le nuage. Ceci est bien préparé pour le grand public et prêt à assister le marché. En parallèle, les séries Jetson d'Aetina proposent des conseils complets et expérimentés de recherche et développement ainsi que des accessoires pour l'écosystème de l'IA en périphérie en vue du développement de l'intelligence artificielle.

Pour obtenir plus de détails, visiter le site web d'Aetina : www.aetina.com ou nous contacter sur [email protected].

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1172390/SmartCow_PR_Photo_1.jpg

Liens connexes

http://www.aetina.com



SOURCE Aetina Corporation