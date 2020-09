AirConsole bouscule Nintendo Switch et PS4 en permettant aux joueurs d'accéder aux jeux de console sur le Web

La console de jeux vidéo basée sur le Cloud est disponible dans tous les foyers via un navigateur Web. Les smartphones sont utilisés comme manettes de jeu et aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire pour une expérience complète de console de jeu vidéo. AirConsole dispose d'une bibliothèque de 160 jeux appartenant à des genres très divers.

Offrant une véritable expérience de jeu social, AirConsole bouleverse le monde des jeux vidéo sur console de type occasionnel. Âgée de moins de cinq ans, l'entreprise suisse propose des jeux occasionnels dans un nouvel environnement et permet aux gens de jouer ensemble sur leur ordinateur et leur téléviseur sans matériel de jeu dédié. AirConsole offre désormais un confort sans précédent en étant disponible sur Android TV. Les joueurs peuvent ainsi accéder aux jeux sur console directement sur leurs appareils de télévision.

Étant donné sa grande accessibilité, AirConsole a vu son utilisation augmenter pendant la pandémie de COVID-19, avec une croissance de 500 % au cours des derniers mois. Le temps de jeu moyen étant de 65 minutes avec 3 personnes devant le même écran démontre la réelle convivialité de la plateforme. AirConsole propose une version gratuite et un abonnement premium pour 4,99 $ par mois ou 23,99 $ par an.

Les jeux de console suivants sont désormais disponibles sur AirConsole :

Death Squared : Nintendo Switch, PS4 et Steam

Tower of Babel : Nintendo Switch

Tied Together : Nintendo Switch

No Heroes Here : Nintendo Switch, PS4, XBOX, Steam

Smoots Summer Games : Nintendo Switch, PS4, XBOX, Steam

Tumblestone : Nintendo Switch, PS4, Xbox

Clusterpuck 99 : Nintendo Switch, PS4, Xbox

Smoots Tennis : Xbox, Steam

AirConsole dispose également de ses propres jeux originaux et continue d'investir massivement dans de nouveaux contenus.

« Avec ce nouveau lot de jeux, AirConsole augmente non seulement le nombre de jeux de qualité, mais crée également du contenu original qui convient à de nouveaux publics, comme les familles avec enfants. Nous sommes maintenant une alternative valable aux consoles de jeux vidéo traditionnelles », déclare Rafael Morgan, directeur des produits et du marketing chez AirConsole, ce qui ouvre, selon ses propres termes, « une nouvelle ère pour AirConsole ».

Voici quelques exemples de titres originaux d'AirConsole :

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up basée à Zürich, en Suisse. Fondée par l'ancien responsable technique de Google et ancien élève de l'EPF (École polytechnique fédérale) de Zürich, Andrin von Rechenberg, l'entreprise est rapidement devenue célèbre en surmontant le défi non résolu de la latence lorsque les utilisateurs jouent à des jeux en utilisant un smartphone comme manette. Plus de 4 500 développeurs dans le monde ont co-créé des jeux qui ont été publiés sur AirConsole et, en retour, ont été utilisés par plus de 7 millions de joueurs de plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a amassé 7,4 millions de dollars américains.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1275539/AirConsole_Gaming.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

SOURCE AirConsole