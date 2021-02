Almirall annonce dans le New England Journal of Medicine les données de phase III démontrant l'efficacité et la sécurité de Klisyri® (tirbanibuline)

- Klisyri® (tirbanibuline) est un nouvel inhibiteur des microtubules, récemment approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement topique de la kératose actinique (KA) du visage ou du cuir chevelu et est en cours d'évaluation par l'Agence européenne des médicaments (EMA)

- Dans le cadre d'un vaste programme d'études cliniques, Klisyri® (tirbanibuline) a démontré la disparition complète des lésions dues à la KA au jour 57 dans les zones traitées du visage ou du cuir chevelu chez un nombre significativement plus élevé de patients que ceux ayant reçu le médicament avec l'excipient seul[i]

- Klisyri® a un profil de sécurité démontré : aucun patient n'a été retiré des études de phase III en raison d'effets indésirables et la période d'auto-application est de 5 jours une fois par jour

- La kératose actinique est le deuxième diagnostic le plus fréquent posé par les dermatologues aux États-Unis [ii]

BARCELONE, Espagne, 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Almirall, S.A. (BME: ALM), une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la dermatologie, a annoncé aujourd'hui que le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié les résultats des essais pivots de phase III de la pommade Klisyri® (tirbanibuline) pour la kératose actinique : les deux essais multicentriques, randomisés, en double aveugle et contrôlés par le médicament avec l'excipient seul, menés en groupes parallèles (KX01-AK-003 et KX01-AK-004).

Le Dr Volker Koscielny, médecin en chef d'Almirall, a déclaré : « Nous sommes ravis de la publication des données de la phase III de l''essai Klisyri® dans le NEJM, une des revues médicales les plus prestigieuses et les plus rigoureusement évaluées par nos homologues du monde entier. Les données d'essais cliniques présentées démontrent non seulement une efficacité significative, mais aussi, et c'est important, un profil de tolérance et de sécurité éprouvé. En plus de la courte période d'application de 5 jours, nous pensons que Klisyri® constitue un ajout important à l'arsenal thérapeutique des dermatologues américains dans le traitement de la kératose actinique. »

Les études de phase III ont évalué l'efficacité et la sécurité de la pommade Klisyri® (tirbanibuline) à 1 % (10 mg/g) chez des adultes atteints de kératose actinique au niveau du visage ou du cuir chevelu, et ont porté sur 702 patients répartis sur 62 sites aux États-Unis. Le recrutement des patients a été contrôlé pour obtenir un rapport de 2:1 entre les zones de traitement du visage et du cuir chevelu englobant 4 à 8 lésions typiques de la kératose actinique. Les patients ont été répartis au hasard dans un rapport de 1:1 pour recevoir la pommade Klisyri® (tirbanibuline) ou la pommade avec l'excipient seul qui a été auto-administrée à 25 cm2 du visage ou du cuir chevelu une fois par jour pendant 5 jours consécutifs.

Les deux études de phase III, KX01-AK-003 et KX01-AK-004, ont satisfait au critère d'évaluation principal, qui était défini comme une clairance de 100 % des lésions dues à la KA au jour 57 dans les zones de traitement du visage ou du cuir chevelu, chaque étude obtenant un résultat hautement significatif sur le plan statistique (p<0,0001). Dans l'étude KX01-AK-003, une clairance complète a été observée chez 44 % des patients traités par Klisyri (tirbanibuline) contre 5 % pour ceux traités par le médicament avec l'excipient seul, et dans l'étude KX01-AK-004, une clairance complète a été observée chez 54 % des patients traités par Klisyri (tirbanibuline) contre 13 % pour le le médicament avec l'excipient seul. En outre, la tirbanibuline a également atteint le critère d'évaluation secondaire de la clairance partielle (≥75 %) des lésions dans chaque étude (68 % des patients recevant la tirbanibuline contre 16 % recevant le médicament avec l'excipient seul dans l'étude KX01-AK-003, et 76 % contre 20 % respectivement dans l'étude KX01-AK-004). Les deux résultats sont à nouveau très significatifs sur le plan statistique (p<0,0001).

« En plus de données d'efficacité solides, la tirbanibuline a démontré un profil de sécurité favorable. Les effets indésirables les plus fréquents (≥2 %) étaient des réactions cutanées locales, ainsi que du prurit et des douleurs sur la zone d'application. Aucun patient ne s'est retiré de l'étude en raison d'effets indésirables », a déclaré Andrew Blauvelt, MD, MBA, président de l'Oregon Medical Research Center, et l'un des principaux chercheurs des études.

Les réactions cutanées locales étaient pour la plupart légères à modérées et se sont résolues sans intervention médicale. Les pourcentages de sujets ayant obtenu les notes maximales post-base pour chaque réaction cutanée locale supérieure à la base (>10 %) par groupe de traitement (Klisyri vs. excipient seul) étaient les suivants : Erythème : Léger (22 %, 28 %), modéré (63 %, 6 %), grave (6 %, 0 %) ; Squame : Léger (26 %, 25 %), Modéré (47 %, 9 %), Grave (9 %, <1 %) ; Croûtes : Légères (30 %, 9 %), Modérées (14 %, 2 %), Graves (2 %, 0 %) ; Gonflements : Légers (29 %, 4 %), Modérés (9 %, <1 %), Graves (<1 %, 0 %).

« Cette importante publication représente un accomplissement significatif pour Athenex et tous nos collègues qui ont travaillé à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de Klisyri® », a déclaré Johnson Lau, PDG d'Athenex. « Nous tenons à remercier de tout cœur nos chercheurs cliniques et les patients qui ont participé à ces essais, qui ont été essentiels pour confirmer l'efficacité clinique et le profil de sécurité afin d'obtenir l'approbation de Klisyri par la FDA. »

Partenariat entre Almirall et Athenex

Almirall et Athenex, Inc. (NASDAQ : ATNX) ont conclu un partenariat stratégique en décembre 2017 pour développer et commercialiser la tirbanibuline pour le traitement de la kératose actinique et d'autres affections cutanées aux États-Unis et en Europe, y compris en Russie. Athenex a été responsable de la conduite de toutes les études précliniques et cliniques afin d'obtenir l'approbation de la FDA pour la tirbanibuline. Almirall mettra à profit son expertise pour soutenir le développement en Europe et pour commercialiser le produit dans tous les territoires sous licence. Le pic mondial des ventes de tirbanibuline devrait dépasser les 250 millions d'euros.

Références

[i] Blauvelt A, Kempers S, Lain E, et al. Phase 3 Trials of Tirbanibulin Ointment for Actinic Keratosis. N Engl J Med. 11 février 2021 ;384(6):512-520. doi : 10.1056/NEJMoa2024040

[ii] Wilmer EN, Gustafson CJ, Ahn CS, Davis SA, Feldman SR, Huang WW. Most common dermatologic conditions encountered by dermatologists and nondermatologists. Cutis. déc 2014 ;94(6):285-92.

[iii] Stockfleth E, Ferrandiz C, Grob JJ, et al. Development of a treatment algorithm for actinic keratoses: a European Consensus. Eur J Dermatol. 2008 ; 18(6):651–659

