Alors que la frontière entre la France et l'Italie reste ouverte, Alrena Technologies craint que l'épidémie de Covid-19 mette en péril la stabilité des services de santé du pays. En Italie, des dizaines de milliers de personnes sont en quarantaine et des milliers sont déjà infectées

Le pays compte 130 000 infirmiers libéraux. Leur fournir les bons outils permettrait de renforcer les services de soins en cas de propagation de l'épidémie, pour la surveillance des cas de quarantaine à domicile.

Avant même la récente épidémie, la France connaissait une grave pénurie de médecins, et les services d'urgence étaient toujours plus sollicités par une population en détresse. Le personnel hospitalier était débordé, en grève, et allait même jusqu'à reconnaître que la situation compromettait la santé des patients (source : www.theguardian.com par Angelique Chrisafis).

"Les gens ayant peur du Coronavirus, ce dernier a finalement permis de désengorger les urgences hospitalières, mais pour combien de temps ?" a déclaré Richard Kletzkine, PDG d'Alrena Technologies, une société permettant la prise en charge médicale des patients, quels que soient les endroits où ils se trouvent, et notamment dans les zones blanches du territoire.

En cas de pandémie, les services de santé français pourront-ils s'occuper de tous les citoyens infectés et/ou mis en quarantaine à travers le pays ? Oui, en ayant recours à la télémédecine afin de pouvoir diagnostiquer, traiter et surveiller les patients à distance. Pour leur bien-être, mais également celui des professionnels de santé.

Le principal défi qui fait l'objet de discussions en France est le système de quarantaine, qui ne serait pas gérable à grande échelle. « C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Smartmedicase, une solution qui accroît l'efficacité des services de santé en fournissant aux médecins, aux centres médicaux, aux infirmiers et aux services de secours les outils dont ils ont besoin pour apporter une assistance médicale à distance », a déclaré Richard Kletzkine.

La SmartMedicase développée par Alrena Technologies est une valise connectée qui recrée automatiquement un réseau Wifi où qu'elle se trouve pour assurer une mise en relation audio et vidéo, en temps réel, entre un intervenant médical sur le terrain (infirmier, ambulancier, pompier...) et un médecin urgentiste, généraliste ou spécialiste situé à distance. SmartMedicase est accompagnée de périphériques médicaux portatifs et interconnectés développés par plusieurs partenaires dont ABBOTT et PHILIPS, parmi lesquels un ECG, un échographe, et un laboratoire de biologie délocalisé. La clé est simple : les résultats des examens paracliniques réalisés sur le terrain, sous la vigilance d'un médecin distant, sont réceptionnés, en temps réel, sur le PC de ce dernier qui voit tout, entend tout et ordonne ses prescriptions immédiatement. Un seul médecin peut diagnostiquer/surveiller plusieurs patients à la fois, à distance, de manière transparente et en toute sécurité, grâce aux infirmiers présents sur site. « La Smartmedicase est basée sur une technologie de connectivité permanente développée par Elsight, et nous sommes fiers de l'utiliser », a déclaré Richard Kletzkine. Elsight est une société israélienne spécialisée dans la transmission sécurisée, fiable, haut débit et en temps réel de toutes sortes de données, sur n'importe quelle infrastructure de réseau existante.

« Le fait que les médecins et les intervenants médicaux soient toujours connectés, même dans les zones rurales, est un élément innovant et déterminant dans la mise en place d'une télémédecine efficace, en France comme partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui les seuls à pouvoir garantir cette connectivité en temps réel, et nous sommes prêts à la mettre à disposition de tous », a déclaré Julia Barrel, directrice du développement chez Alrena Technologies.

Pouvoir être assisté médicalement à distance est plus pertinent que jamais. Alrena Technologies est la brique manquante à la mise en place d'une télémédecine connectée sur l'ensemble du territoire, performante et profitable à tous.

Présentation de la technologie Smartmedicase : https://www.youtube.com/watch?v=JSxAT0EPUj0

Voici comment elle est utilisée : https://www.youtube.com/watch?v=Ilj_SEUqA00

Consultez le site web pour plus d'informations : https://www.smartmedicase.net/

