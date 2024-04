Alpha City de Qiandao Lake et le groupe PVCP forgent de nouveaux ponts culturels avec le programme de résidence d'artistes européens

HANGZHOU, Chine, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'année 2024 commémore le jalon des six décennies de liens diplomatiques entre la Chine et la France, coïncidant avec l'Année de la culture et du tourisme Chine-France. Le premier avril, sous les auspices du gouvernement du comté de Chun'an à Hangzhou, en Chine, Qiandao Lake Alpha City et le groupe PVCP, une entité leader dans les services européens de loisirs et de vacances, ont dévoilé une série d'initiatives culturelles et touristiques franco-chinoises. Ces événements ont été largement salués par les participants.

Tout au long de cet échange culturel, les délégués du comté de Chun'an ont présenté des aspects de la culture locale, du tourisme et des événements sportifs. Wu Min, s'exprimant au nom des parties prenantes d'Alpha City, a présenté un exposé convaincant sur les mérites du projet, suivi d'une dégustation mettant en vedette GongFu Tea, une marque chinoise pionnière de boissons au thé sans sucre, brassée avec de l'eau minérale française. Cette séance a offert aux invités l'occasion unique de savourer un thé traditionnel du lac Qiandao et d'apprécier les nuances de ses saveurs fraîchement brassées. De plus, Alpha City a organisé un tirage en ligne, offrant aux participants la chance de gagner du thé GongFu de spécialité, cinq personnes fortunées se voyant attribuer l'opportunité exceptionnelle d'un séjour gratuit à Alpha City. Ce prix comprend la découverte du paysage naturel serein et du riche patrimoine culturel du lac Qiandao, ainsi que de la scène artistique avant-gardiste d'Alpha City.

La France est réputée comme un sanctuaire pour les arts ; la Chine, un creuset pour l'inspiration créative. Alpha City et le Groupe PVCP étendent une branche d'olivier à la communauté artistique européenne, fer de lance des initiatives d'échange culturel et de croissance intellectuelle entre la Chine et la France. L'initiative propose un programme de résidence pour les artistes, les invitant à s'adonner à la gastronomie locale, y compris la tête de poisson signature du lac Qiandao et le meilleur des bières locales, tout en s'immergeant dans les traditions folkloriques de la région. Le programme est conçu pour susciter l'inspiration artistique dans le cadre idyllique des îles du lac, favorisant la naissance d'œuvres d'art culturellement riches et diversifiées.

En tant qu'icône culturelle en plein essor du lac Qiandao, Alpha City aspire à être plus qu'un havre pour les artistes et les romantiques; il vise à répondre aux goûts éclectiques d'une nouvelle génération. Situé à l'intersection de l'art, de la culture des jeunes et des activités de plein air, il s'efforce de devenir un centre culturel mondial, offrant un éventail diversifié d'expériences qui résonnent avec les visiteurs internationaux, assurant une intégration harmonieuse des loisirs, de la culture et de la vitalité artistique.