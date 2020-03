Alticap s'associe à NinjaRMM pour déployer une solution avancée de télécontrôle et de télégestion de terminaux pour la totalité de sa clientèle

Alticap vient d'intégrer la technologie de NinjaRMM à ses offres de services managés pour continuer à développer son activité, tout en délivrant une plus-value exceptionnelle à ses clients.

BERLIN, 20 mars 2020 /PRNewswire/ -- NinjaRMM , la solution moderne de télécontrôle et de télégestion des terminaux pour les fournisseurs de services managés (MSP) et les professionnels de l'informatique, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Alticap , l'un des plus grands intégrateurs français de solutions de gestion informatique et un MSP au service de plus de 3 000 clients. Alticap vient de finaliser le déploiement et la configuration de la technologie de NinjaRMM sur plus de 6 000 terminaux pour continuer à créer et à améliorer son offre de services managés.

Alticap s'est imposé comme un fournisseur important de technologies professionnelles pour les PME françaises et a consacré depuis 2008 une partie de son activité aux services managés. Alors que le marché français continue de se développer grâce à l'accessibilité accrue de la technologie informatique sur cloud, Alticap est bien placée pour utiliser la force et l'agilité d'entreprises SaaS natives du cloud, comme NinjaRMM, pour fournir des services exceptionnels et apporter de la plus-value à ses clients.

« En moins d'un an, NinjaRMM a montré que le marché européen, et la France en particulier, a envie de nouvelles solutions professionnelles, efficaces et sécures basées sur le cloud a déclaré Andre Schindler, le Directeur général de NinjaRMM pour la zone EMEA. « Les entreprises modernes méritent des solutions modernes. Dès le départ, NinjaRMM a été créée et conçu pour refléter les besoins émergents et les goûts de professionnels de l'informatique hautement qualifiés. Ce nouveau partenariat avec Alticap lui permettra de poursuivre sa route vers une croissance rapide, en sachant qu'elle a un partenaire capable de se développer à son rythme ».

« Nous croyons qu'un partenariat réussi, c'est avant tout un partenariat basé sur la confiance et qui enrichit nos services », a déclaré Olivier Olejniczak, Directeur Infrastructure des systèmes d'information chez Alticap. « Dès que nos relations ont commencé avec NinjaRMM, cette entreprise a constitué un véritable partenaire qui a accompagné notre croissance. Chaque euro que nous investissons dans la solution robuste et flexible de NinjaRMM engendre des dividendes tandis que nous intégrons de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Grâce à NinjaRMM, nous pouvons transposer 128 000 points de contrôle tout en formant nos équipes techniques et de vente en l'espace de quelques heures ».

NinjaRMM est la plateforme de RMM et de gestion des terminaux la plus intuitive du marché. En se concentrant sur des outils permettant une expérience utilisateur moderne et de première catégorie, les utilisateurs peuvent rapidement apprendre comment utiliser la plateforme. Avec sa formation et son service d'assistance gratuits et illimités, NinjaRMM peut offrir une valeur et des services exceptionnels aux clients d'Alticap.

Pour en savoir plus sur la manière dont NinjaRMM peut améliorer l'efficacité de votre équipe informatique, rendez-vous sur www.ninjarmm.com .

À propos de NinjaRMM

NinjaRMM fournit un logiciel de télésurveillance et de télégestion puissant et basé sur le cloud à des fournisseurs de services managés et des PME, il offre une expérience utilisateur exceptionnelle et tout l'accompagnement dont vous avez besoin pour proposer une gestion informatique rapide et efficace. NinjaRMM augmente l'efficacité professionnelle en associant surveillance, alertes, application de correctifs, antivirus, sauvegarde et automatisation informatique, le tout derrière une seule interface. NinjaRMM a été nommé Leader par G2Crowd et classé n° 1 des RMM dans 8 catégories incluant la facilité d'utilisation, la direction du produit, la qualité des services d'assistance et la satisfaction globale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ninjarmm.com ou enregistrez-vous pour obtenir une version d'essai gratuite.

