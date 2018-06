AM General lance un nouveau véhicule tactique léger à l'Eurosatory 2018

« Ce qui me fascine à propos du NXT 360 est notre capacité à écouter attentivement le client et à utiliser notre expertise en ingénierie pour développer et fournir une solution qui s'appuie sur les points forts de la plate-forme HMMWV. Le NXT 360 offre une protection supplémentaire, une capacité de charge utile et une haute performance de maniabilité pour rouler dans n'importe quel environnement urbain ou accidenté », a déclaré Andy Hove, PDG d'AM General. « Eurosatory est une excellente exposition qui permettra à nos clients du monde entier d'avoir un premier aperçu de ce camion polyvalent, qui peut optimiser leur flotte de véhicules tactiques légers de manière rapide et économique. »

Tout comme la plupart des variantes de produits uniques proposées par AM General, le NXT 360 peut être livré comme un véhicule entièrement neuf pouvant être affecté à de nouvelles missions, ou encore, comme un kit de mise à niveau qui peut s'intégrer aux flottes de véhicules existantes pour obtenir les mêmes capacités avancées.

Alors qu'elle continue à prendre de l'élan et à séduire grâce à sa capacité à fournir une plate-forme de défense mobile jouissant du potentiel robuste et de la performance exceptionnelle qui caractérise les produits HMMWV, la société expose également au salon le système d'armes Hawkeye de 105 mm de la plate-forme HMMWV. Les représentants d'AM General sont à l'écoute pour discuter non seulement des véhicules innovants qui sont exposés, mais aussi de la grande variété de solutions de mobilité que la société peut offrir. Ils fournissent aussi des informations détaillées sur les services d'ingénierie et de logistique, la gestion primée de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le service d'assistance sur le terrain et le support de garantie de pièces et d'équipements.

Informations techniques sur l'exposition d'AM General

NXT 360

Le NXT 360 représente la prochaine génération de la plate-forme HMMWV et l'avenir des véhicules tactiques légers. Ce nouveau véhicule évolutif a été développé sur la base des retours d'expérience client pour obtenir plus de puissance, un meilleur rapport du poids total autorisé en charge (PTC), une meilleure conduite et maniabilité, et une meilleure protection globale. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

Une meilleure capacité de survie – Protection contre les menaces à énergie cinétique (B7 à 360 degrés), protection contre les déflagrations (roue avant répondant à la norme Stanag 2A, roue arrière et roue avant du châssis central répondant à la norme Stanag +1), sièges et tapis anti-déflagrations, blindage transparent (niveau de protection balistique B7)

– Protection contre les menaces à énergie cinétique (B7 à 360 degrés), protection contre les déflagrations (roue avant répondant à la norme Stanag 2A, roue arrière et roue avant du châssis central répondant à la norme Stanag +1), sièges et tapis anti-déflagrations, blindage transparent (niveau de protection balistique B7) L'amélioration de la mobilité tout-terrain – Temps de transition rapide entre les chemins accidentés et les routes goudronnées (un système central de gonflage des pneus à doubles compresseurs d'air amélioré), garde au sol et débattement des roues plus élevés, des pneus plus gros pour une traction accrue et une pression au sol réduite, expérience de conduite sensiblement améliorée et des angles d'attaques et de fuite plus favorables.

– Temps de transition rapide entre les chemins accidentés et les routes goudronnées (un système central de gonflage des pneus à doubles compresseurs d'air amélioré), garde au sol et débattement des roues plus élevés, des pneus plus gros pour une traction accrue et une pression au sol réduite, expérience de conduite sensiblement améliorée et des angles d'attaques et de fuite plus favorables. Une capacité de charge utile plus élevée – La mise à niveau de la suspension permet de charger un poids total de 7 100 kg (15 500 lb)

– La mise à niveau de la suspension permet de charger un poids total de 7 100 kg (15 500 lb) Une capacité de freinage améliorée - Système de freins antiblocage (ABS), contrôle électronique de stabilité (ESC), contrôle de traction et une interface de contrôle de freinage autonome

- Système de freins antiblocage (ABS), contrôle électronique de stabilité (ESC), contrôle de traction et une interface de contrôle de freinage autonome Une puissance accrue

Moteur V8 turbocompressé de 6,5 l à commande électronique P400 : 186 kW (250 HP), 624 N·m (460 ft/lbs) à 1 700 tr / min



Transmission automatique 6L85e à 6 vitesses

Un dispositif tactique indépendant et amélioré (en anglais, ETI) – Système d'armes Hawkeye de 105 mm de la plate-forme HMMWW

Le kit de l'obusier Hawkeye de 105 mm fait monter d'un cran le degré de létalité et de capacité du véhicule tactique HMMWV ultraléger. Ce système permet d'augmenter la disponibilité de l'arme en réduisant les besoins d'intervention humaine, et il est équipé d'une empreinte logistique compacte pour répondre aux exigences particulières des clients du monde entier. Voici quelques-unes des principales caractéristiques :

Intégration de la technologie inégalée du recul doux hybride

Utilisation du canon standard M20 de 105 mm pour une fiabilité et une précision de tir élevées

Capable de tirer à 360 degrés (6400 mils) sans interruption. Aucune autre plate-forme n'en est capable.

Capable de tirer 8 rafales par minute pendant 3 minutes, avec un tir soutenu de 3 rafales / minute

Fourniture de l'obusier automoteur le plus léger et le plus maniable qui existe de nos jours

À propos d'AM General

AM General conçoit, fabrique, fournit et maintient des véhicules spécialisés pour des clients militaires et civils dans le monde entier. De par son activité dans le secteur militaire, et ayant fabriqué et entretenu près de 300 000 véhicules dans plus de 70 pays, la société est largement reconnue comme le leader mondial de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication et du support logistique de véhicules tactiques. À travers ses sociétés de patrimoine, AM General possède plus de 100 ans d'expérience dans les industries de la défense et de l'automobile, et elle est soutenue par ses employés des principales usines de l'Indiana, du Michigan et de l'Ohio, tout en s'appuyant sur une base de fournisseurs qui s'étend sur 43 états. Veuillez trouver plus d'informations sur AM General sur www.amgeneral.com .

Contact média : Deborah Reyes

Directrice chargée du marketing et des relations internationales chez AM General

Téléphone : 248-309-5897

E-mail : deborah.reyes@amgeneral.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704097/AM_General_NXT360_Tactical_Vehicle.jpg

LA SOURCE AM General

Liens connexes

HTTP://www.amgeneral.com