Amazon premier canal d'information produit, d'après de nouvelles données de ChannelAdvisor

Une enquête menée en prévision des fêtes auprès de plus de 5 000 consommateurs dans le monde a permis de collecter de nouveaux insights concernant le moment, le lieu et les méthodes d'achat en ligne, à l'intention des marques et retailers.

PARIS, Le 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), un leader des solutions e-commerce cloud, a publié aujourd'hui les résultats de son enquête 2022 sur les consommateurs e-commerce, qui mesure les comportements d'achat de plus de 5 000 sondés en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Australie. Cette enquête mondiale a révélé que les consommateurs français faisaient confiance à Amazon pour découvrir et se renseigner sur les produits, dans des proportions bien plus importantes que les autres canaux, les réseaux sociaux étant considérés comme les plateformes les moins dignes de confiance.

Avec les résultats de l'enquête, les marques et retailers disposent de donées pour comprendre le point de vue des acheteurs en ligne. Par exemple, 48 % des consommateurs français se fient à Amazon pour trouver des informations fiables sur les produits, contre 31% qui préfèrent les sites de marques et 3 % seulement qui font confiance aux réseaux sociaux.

Si ces derniers inspirent de la méfiance, 20 % des sondés français déclarent toutefois avoir découvert des produits sur des sites comme Instagram et TikTok.

Autre résultat du sondage, les conséquences de l'inflation sur les décisions d'achat des consommateurs et leurs priorités au moment de faire une recherche en ligne ou lors d'une visite en magasin. Malgré le coût toujours plus élevé de la vie, plus de trois-quarts des consommateurs français affirment dépenser en ligne le même montant, ou plus, que l'année passée.

« Pour assurer leur compétitivité et leur agilité dans cet environnement en mutation, marques et retailers doivent avant tout comprendre comment, où et pourquoi les consommateurs font leurs achats », explique Mike Shapaker, Chief Marketing Officer chez ChannelAdvisor. « Nous observons des signes très encourageants sur le marché français et, malgré la tempête qui s'annonce, les consommateurs continuent leurs dépenses en ligne. Pour autant, leurs achats seront plus réfléchis qu'avant, et la compréhension du processus de décision devient cruciale. »

En France, voici quelques-unes des principales conclusions établies à partir des données de cette enquête :

Amazon et Google sont les premiers canaux de recherche pour neuf consommateurs sur dix, qui les utilisent afin de se renseigner sur les produits

Les publicités retail media influencent bel et bien les décisions d'achat des consommateurs, si bien que 46 % des sondés affirment avoir fait un achat après avoir vu une annonce sur Amazon

Les consommateurs recherchant davantage les bonnes affaires, la saison des fêtes 2022 sera encore marquée par une forte activité en ligne, pour les recherches comme pour les achats

Côté français, les tendances de consommation indiquent une activité croissante sur les sites retail et sur les marketplace au cours du parcours d'achat

83 % des consommateurs français utilisent plusieurs touchpoints lors de leur parcours d'achat

77 % des consommateurs recherchent ou achètent des produits sur plusieurs marketplaces différentes

24 % des consommateurs utilisent régulièrement trois marketplaces pour rechercher ou acheter des produits, et 16 % en utilisent quatre ou plus

40 % des consommateurs ont acheté un article sur une marketplace ou un site retail à l'étranger au cours des 12 derniers mois

Ces achats sont plus fréquents parmi les jeunes consommateurs (54 % des 18-25 ans) que les consommateurs âgés (27 % des consommateurs âgés de plus de 65 ans)

42 % des consommateurs ont eu recours au click-and-collect au cours des 12 derniers mois

Les marketplaces en tête des canaux de découverte

90 % des consommateurs français disent parcourir les marketplaces ou les sites retail sans avoir forcément l'intention d'acheter

37 % des consommateurs français ont « découvert » un produit acheté au cours des 12 derniers mois en naviguant sur des marketplaces

La publicité retail media devient un outil essentiel pour accroître la notoriété d'un produit

44 % des consommateurs français ont cliqué sur une publicité ou un produit sponsorisé vu sur une marketplace ou un site retail au cours des 12 derniers mois

Cette activité est plus élevée chez les jeunes acheteurs (56 % des consommateurs âgés de 18 à 35 ans)

46 % des consommateurs français ont déjà acheté un article sur Amazon après avoir vu une publicité pour ce même produit sur Amazon

Amazon et Google sont les premiers canaux de recherche en France

Au cours des 12 derniers mois, les consommateurs ont fait des recherches produits sur ces sites

Google : 87 %



Amazon : 86 %



eBay : 33 %



Facebook : 31 %



Instagram : 26 %

En Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Amazon dépasse Google et est le premier canal de recherche

Le prix est un critère prépondérant pour les consommateurs qui s'apprêtent à faire un achat :

86 % d'entre eux ont pour habitude de comparer les prix avant d'effectuer un achat en ligne

99 % des consommateurs estiment le prix comme un critère plutôt important ou très important lors de la sélection d'un produit

61 % indiquent que la recherche d'un produit en ligne avant ou pendant l'achat en magasin est « souvent » liée à la vérification des prix

La saison des fêtes 2022 sera encore marquée par une forte activité en ligne, pour les recherches comme pour les achats :

82 % des consommateurs français ont l'intention de dépenser le même montant, ou plus, que l'année passée lors de leurs achats pour les fêtes

15 % des 18-25 ans comptent effectuer des recherches sur les réseaux sociaux pour la saison des fêtes

Vous trouverez l'intégralité de l'enquête ici , notamment les résultats portant sur les fêtes et des segments en particulier.

Méthodologie de l'enquête

En 2022, ChannelAdvisor a confié à l'institut Dynata la réalisation de son enquête auprès de 5 000 consommateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Australie. Les questions portant sur le comportement d'achat et les habitudes de recherche ont été adressées à des consommateurs âgés de 18 ans et plus sélectionnés et échantillonnés en partenariat avec Dynata.

Le segment français comportait 1 001 sondés.

