Amplitude annonce une expansion internationale et un nouveau siège Européen à Amsterdam

Amplitude célèbre une croissance significative en 2019, annonçant son intention d'étendre sa présence sur le marché européen afin de répondre à la demande croissante du marché des solutions de "product intelligence"

AMSTERDAM, 28 janvier 2020 /PRNewswire / -- Amplitude, la plateforme d'analytics sur les produits digitaux, a annoncé son intention d'étendre sa présence sur le marché européen, notamment avec un nouveau siège social régional à Amsterdam, ainsi qu'un investissement dans son premier centre de données européen faisant suite à une année de croissance impressionnante.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence dans la région européenne, un marché pour lequel nous avons déjà observé une croissance substantielle au cours des dernières années », a déclaré Matthew Heinz, qui a récemment rejoint Amplitude en tant que CRO pour aider à accompagner la croissance de la société. « Je suis ravi de contribuer à développer notre organisation européenne afin de répondre à la demande croissante des entreprises clientes qui ont besoin de solutions d'analyses pour créer des produits digitaux révolutionnaires. »

Les entreprises numériques modernes s'appuient sur des analyses d'Amplitude de leurs pour développer une croissance durable et offrir des expériences qui améliorent l'engagement des utilisateurs et augmentent le revenu digital. Aujourd'hui, Amplitude est au service de 30 000 applications, dont 21 font partie du Fortune 100, telles que NBC et Microsoft, ainsi que des entreprises à forte croissance comme Atlassian, Babbel, ClearScore, Dice, Hubspot, Omio, Suunto, Treatwell et Trustpilot.

Outre son nouveau siège régional, Amplitude investit dans son premier centre de données européen dans le cadre d'un effort continu visant à donner à ses clients la certitude que leurs données sont sécurisées et protégées en vertu des normes les plus élevées. Afin de soutenir son expansion dans la région et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle croissante, Amplitude est en train de recruter au sein de ses équipes à Amsterdam, Berlin, Londres et Paris.

Amplitude, qui a levé un total de 135 millions USD auprès d'investisseurs, notamment Sequoia Capital, IVP, Battery Ventures, Benchmark Capital et Y Combinator, connaît une forte croissance avec des clients européens de premier plan comme Adidas, Canal+, Freeletics, Joyn, Le Monde, Well Pharmacy et Zenly. La société analyse désormais plus de 7 000 milliards d'actions utilisateurs chaque année afin d'aider les équipes chargées des produits numériques et de la croissance à comprendre instantanément le comportement des utilisateurs et à créer des expériences produit intéressantes qui convainquent et fidélisent les utilisateurs.

Amplitude constate qu'un nombre croissant d'entreprises commencent à tirer parti des données clients afin d'aider à développer leurs activités numériques. L'un de ces clients est le journal français Le Monde, qui s'est tourné vers Amplitude qui leur a permis d'augmenter ses abonnements en ligne de plus de 20 %.

L'expansion d'Amplitude dans la région souligne en outre le succès de l'année dernière, au cours de laquelle la société a franchi plusieurs étapes de croissance importantes, notamment le lancement d'Amplitude Engage, qui aide les équipes à élaborer des campagnes marketing ciblées avec des informations issues de données comportementales des utilisateurs, et le fait d'être reconnue dans le Forbes Cloud 100.

Parmi les autres faits marquants du parcours d'Amplitude en 2019, on peut citer :

Le recrutement de plus de 330 nouveaux collaborateurs

Le lancement de plus de 90 nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour de nouvelles perspectives, une meilleure gouvernance des données, une collaboration plus facile, une vitesse de requête plus élevée

Revamped Nova, l'architecture serveur d'Amplitude

Le lancement d'un programme de bourses pour soutenir les entreprises prometteuses

L'organisation de sa deuxième conférence annuelle, Amplify, le plus grand rassemblement de leaders en matière de "product et de growth", avec près de 2 000 participants

À propos d'Amplitude

Amplitude fournit des analyses sur les produits sous forme numérique, qui aident les entreprises à proposer des expériences clients exceptionnelles pour une croissance commerciale systématique. Basée à San Francisco et possédant des bureaux à New York, Seattle, Amsterdam, Londres, Paris, Tokyo et Singapour, Amplitude est la solution de renseignements multi-plateformes de choix pour les équipes de produits et de croissance modernes. Amplitude est au service de plus de 30 000 clients dont Microsoft, Adidas, Intuit, Le Monde, Twitter et Mulesoft.

