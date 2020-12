Annonce des résultats positifs de la Conférence mondiale sur le design industriel 2020

Sous le thème « Intelligent Design & Road to the Future », la conférence a innové en lançant 100 sous-sites en ligne dans le monde entier afin d'explorer les derniers concepts de fabrication intelligente. L'exposition du prix China Excellent Industrial Design (CEID) 2020 , qui s'est tenue pendant la conférence, a attiré 7,5 millions de visiteurs en ligne et 100 000 visiteurs hors ligne. Près de mille entreprises locales, parcs industriels, organisations sociales, collèges et universités de la ville de Yantai ont participé à l'exposition. Des expositions spéciales ont également été organisées dans un certain nombre de villes et de régions. 158 personnes chargées de la promotion des investissements ont organisé des séances de rapprochement avec 803 entreprises, dont BYD, MESDA, Shandong Groot Industrial Equipment, Shandong Zhonghang Electromechanical Equipment et Yijiahe Technology. Cela a donné lieu à la possibilité de 174 projets et a atteint 2 995 milliards de yuans en matière d'investissement, de coopération technique, de commerce et d'autres activités commerciales.

La conférence a attiré l'attention de nombreux médias nationaux et étrangers tels que l'agence de presse Xinhua et la CCTV. À ce jour, les mots clés de la conférence ont généré plus de 300 millions de clics, de pages vues et de présence sur Internet.

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379082

Légende : Les visiteurs apprécient le véhicule concept de véhicule électrique à très faible résistance au vent pour passagers, qui a remporté la médaille d'or du prix CEID 2020.

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379086

Légende : La conférence de presse de clôture

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379088

Légende : Les visiteurs apprécient l'exposition

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379089

Légende : Exposition

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379090

Légende : Exposition

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358575/1_Vehicle.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358574/2_Press_conference.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358572/3_Visitors.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358571/4_Exhibition.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1358573/5_Exhibition.jpg

SOURCE The Information Office of Yantai Municipal People's Government