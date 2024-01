Annonce du lancement de Mintel Leap, la nouvelle intelligence artificielle de veille des marchés qui aide les marques à répondre instantanément aux questions stratégiques

LONDRES, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Mintel, les experts en ce qui concerne ce que les consommateurs veulent et pourquoi, est heureux d'annoncer le lancement de Mintel Leap, la nouvelle intelligence artificielle de veille des marchés qui change fondamentalement la façon dont les entreprises mènent leurs recherches en répondant instantanément à leurs questions les plus complexes. La vraie magie est que Mintel Leap est une plate-forme d'IA générative en boucle fermée construite exclusivement sur l'expertise breveté de Mintel en matière de recherche et d'analyse. Avec rapidité, qualité et précision, Mintel Leap fournit des recherches et des recommandations sur les personnes, les produits et les catégories, ce qui est essentiel pour les entreprises qui cherchent à orienter leurs stratégies d'innovation et de marketing.

En explorant rapidement le large éventail de données et d'analyses humaines expertes de Mintel, Leap fournit des réponses succinctes aux questions quotidiennes des marques, telles que : « Analyser l'évolution démographique des consommateurs du commerce électronique dans le domaine de la beauté et l'impact sur les habitudes d'achat », « Fournir une analyse du paysage concurrentiel des services financiers » ou « Quels sont les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie de la restauration et quelles seraient quelques-unes des solutions potentielles? » La plate-forme est si facile à utiliser que tout le monde, d'un stratège junior à un CMO peut rapidement comprendre une nouvelle catégorie ou l'évolution des tendances de consommation, libérant ainsi leur temps pour se concentrer sur du travail à plus grande valeur ajoutée.

Les commentaires des clients de Mintel ont été incroyables :

« Mintel Leap a révolutionné notre processus de découverte des renseignements et a considérablement amélioré l'efficacité de notre workflow. Avec Leap, nous pouvons rapidement et facilement identifier les informations critiques. »

« Mintel Leap déplacera la bande passante du travail technique vers l'apprentissage et le conseil aux décideurs. Nous passerons moins de temps à écrire des requêtes de recherche et plus de temps à poser de bonnes questions. »

« Avec Mintel Leap, la seule chose entre moi et l'intégralité de la bibliothèque de connaissances de Mintel est une bonne question. »

Matt Nelson, PDG de Mintel, a déclaré :

« Mintel Leap change la donne de l'IA. En utilisant l'IA générative à la pointe de la technologie, des milliards de points de données et des années d'expertise inégalée des analystes de Mintel peuvent maintenant être dégagés et résumés en quelques secondes.

« Nos clients commencent à tirer parti de la puissance de l'IA pour stimuler l'efficacité organisationnelle; cependant, ils ne savent pas toujours clairement comment et où intégrer l'IA dans les pratiques commerciales. Avec la plate-forme d'IA générative en boucle fermée Mintel Leap, nous avons éliminé la surcharge d'informations et augmenté la capacité de nos clients à obtenir des informations fiables et basées sur les données plus rapidement que jamais, leur faisant gagner un temps précieux. Les implications pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le développement de produits et la stratégie de marketing sont véritablement inégalées, permettant à nos clients de prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance. »