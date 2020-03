Anonymous Is a Woman dévoile 4000 années de réalisations féminines cachées

D'après le dernier rapport mondial sur les différences entre les sexes (Global Gender Gap Report) du Forum économique mondial, de grands efforts devront encore être déployés avant qu'hommes et femmes soient également représentés dans la communauté internationale. « Les modifications en matière de politiques et de législation ne nous mèneront pas plus loin », a déclaré Ansary. « Une partie des questions fondamentales réside dans la remise en question de siècles d'hypothèses stéréotypées et de mythes populaires concernant les capacités des femmes, qui continuent à les freiner au XXI e siècle. »

Au-delà de révéler les ancrages et les manifestations de la discrimination sexuelle institutionnalisée, Anonymous Is a Woman démantèle également des siècles de préjugés et de stéréotypes, en présentant les profils biographiques de cinquante femmes extraordinaires, innovantes mais oubliées, dont les contributions à l'humanité sont en grande partie restées anonymes. Présentant des analyses, des statistiques, des recherches et des anecdotes passionnantes, le livre se termine par un argument non conventionnel en faveur de l'égalité et de l'inclusion.

L'intégralité des recettes d'Anonymous Is a Woman sera offerte à différents bénéficiaires, dont les principaux sont le Centre pour les droits de l'homme en Iran, une organisation basée à New York, et le Centre pour les femmes, la paix et la sécurité de la London School of Economics.

Le Dr Nina Ansary est une experte américano-iranienne reconnue à l'international, une auteure primée et une défenseuse des droits des femmes. Elle fait partie des femmes championnes du monde des Nations unies en matière d'innovation, elle est professeure invitée au Centre pour les femmes, la paix et la sécurité de la London School of Economics, elle a participé à des émissions sur Fox News, Larry King, la BBC et a fait l'objet de différentes publications de premier plan, notamment dans le New York Times, CNN.com, Newsweek, Glamour, Elle, Teen Vogue et le Yale Journal of International Affairs. Ansary a obtenu la médaille d'honneur Ellis Island pour l'année 2019 et le prix Trailblazer 2018 du Barnard College de l'Université Columbia. Elle a également été reconnue comme l'une des « quatorze femmes qui pourraient changer le monde » par Marie Claire et l'une des « six femmes qui ont construit des ponts et non des murs », par le New York Times. Elle a obtenu une maîtrise d'études sur le Moyen-Orient et un doctorat en histoire à l'université de Columbia.

Le livre précédent du Dr Ansary, Jewels of Allah: The Untold Story of Women in Iran, a reçu de nombreuses récompenses, dont l'International Book Award pour l'année 2016, dans la catégorie « Problématiques féminines ».

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.ninaansary.com. Rejoignez-la sur le compte Twitter @drninaansary.

Anonymous Is a Woman est disponible en ligne dès AUJOURD'HUI chez les détaillants en ligne et dans les librairies du pays.

