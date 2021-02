AppGuard annonce son nouveau partenariat avec Exer pour la distribution de leur technologie novatrice de protection des endpoints.

LILLE, France, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Exer annonce aujourd'hui le lancement de leur partenariat de distribution avec AppGUard, éditeur de solutions de protection des postes qui bloque les malwares et prévient les failles de sécurité.

Grâce à ce partenariat, Exer étoffera son catalogue de solutions de sécurité, wifi et réseau pour toujours mieux répondre aux problématiques rencontrées par les entreprises dans ces domaines. AppGuard bloque les actions malveillantes des malwares en temps réel et protège les endpoints sans les contraintes de coûts et de compétences des solutions antivirus classiques. AppGuard permet aux entreprises de continuer à travailler normalement tout en empêchant les attaques des malwares.

« Nous avons remarqué une augmentation considérable des menaces de cyber-attaques en France, comme partout dans le monde, depuis que l'épidémie de COVID a initié de grands changements dans notre modèle économique et social. » déclare Michel Grunspan, PDG de Exer «La plupart des protections endpoint adoptent une approche réactive, elles agissent quand le système de sécurité a été compromis et tentent de minimiser les dégâts. AppGuard a une approche différente. Au lieu de s'efforcer à les détecter, AppGuard AppGuard développe une nouvelle approche proactive des solutions endpoint Zero Trust. L'agent bloque les actions indésirables des malwares et prévient les failles de sécurité, tout cela pour assurer une meilleure protection avec moins d'efforts et de stress » ajoute-t-il.

« Nous avons vu dans ce partenariat avec Exer une opportunité de travailler conjointement pour mieux répondre aux besoins des entreprises françaises en terme de cybersécurité » affirme Chuck Sackley, Vice Président de AppGuard en charge du marché international et du développement « Exer a un large réseau de revendeurs et d'intégrateurs qui comprennent bien les enjeux liés aux failles qui peuvent menacer le systèmes de sécurité de leurs clients »

« Malgré les importants investissements humains et technologiques réalisés, les failles n'ont jamais été aussi fréquentes et impactantes pour toutes les entreprises. » déclare Maitland Muse, Vice Président Executif en charge du channel et des partenariats « Eliminer toute vulnérabilité est un vrai challenge. Nous sommes heureux d'avoir Exer comme distributeur pour proposer notre solution de protection contre les attaques avancées sur le marché français »

A propos d'Exer :

Fondé en 1986, Exer est un distributeur français à valeur ajoutée, spécialisé dans la sécurité réseau, wifi et mobile. Travaillant avec plus de 600 VAR et intégrateurs français, Exer se positionne comme un expert, grâce à une équipe d'avant-vente, de vente et de soutien hautement qualifiés, certifiés sur les principales technologies du marché. En savoir plus sur www.exer.fr.

Contact:

EXER

https://www.exer.fr

Juliane HEUET

Chargée de marketing

[email protected]

A propos de AppGuard :

AppGuard , une entreprise Blue Planet-Works Company et un des leaders mondiaux de la protection des endpoints. La solution prévient les failles de sécurité en bloquant les malwares en temps réel. Sans les contraintes techniques et financières des outils basés sur la détection, la solution primée AppGuard déjoue les attaques des cybercriminels, qu'elles soient connues ou non, fileless ou Zero-day.

Contact:

AppGuard, Inc.

https://www.appguard.us/

Sarah Wolf

Marketing & Relations Publiques

[email protected]

Liens connexes

https://www.appguard.us



SOURCE AppGuard