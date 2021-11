Applied Underwriters, rejoint par l'ancienne équipe de PartnerRe, lance un programme aérospatial pour offrir de nouveaux débouchés commerciaux dans un secteur en pleine croissance

Applied Underwriters Aerospace profite du programme existant de PartnerRe, du personnel d'assurance expérimenté et de la cote « A » d'Applied North American Casualty Company en tant que transporteur émetteur. Philippe Meyenhofer, CEO Specialty Lines pour PartnerRe, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir trouvé une plateforme solide sur laquelle l'équipe de D&F Space peut continuer à travailler et à se développer. PartnerRe continue à soutenir pleinement les activités d'Applied en fournissant la réassurance prévue dans les traités et étudiera d'autres possibilités à l'avenir. »

Selon Jamie Sahara, président d'Applied Underwriters, Applied Underwriters Aerospace va créer immédiatement une présence importante sur le marché et proposer des approches innovantes aux nouvelles couvertures du secteur : « En combinant le meilleur des 25 ans d'expérience et de connaissances que l'équipe nouvellement formée détient dans ce domaine avec les compétences étendues de Applied Underwriters dans les domaines de la recherche, de l'analyse et du marketing, et avec le solide capital de réassurance de PartnerRe, les perspectives des agents et des courtiers et de leurs clients qui cherchent à obtenir des couvertures aérospatiales seront grandement améliorées et étendues. »

M. Steve Menzies, président du conseil d'administration de Applied Underwriters, a fait remarquer que cette opportunité présage plus que des offres de produits : « Nous sommes fiers d'être associés aux professionnels de PartnerRe et nous sommes impatients de nous engager et de profiter de toutes les nouvelles ressources combinées pour créer de nouvelles affaires et renouveler les affaires actuelles de façon dynamique. »

Jon Lewis, premier vice-président et directeur chez Applied Underwriters Aerospace, a fait la remarque suivante : « Je suis ravi de rejoindre Applied Underwriters. Le secteur aérospatial, aujourd'hui en pleine croissance, accueillera l'équipe consolidée, son talent et l'excellence de ses prestations. Même si nous continuerons à proposer nos polices traditionnelles pour le lancement et la mise en orbite, dans le cadre de Applied Underwriters, nous mettons désormais en place une nouvelle couverture qui vise à répondre aux besoins du secteur aérospatial en expansion. Nous sommes impatients de prendre notre envol et de réaliser la trajectoire que nous avons prévue dans le domaine de l'aérospatiale. »

À propos de Applied Underwriters (www.auw.com)

Applied Underwriters® est une entreprise mondiale de services de gestion des risques qui aide les entreprises et les gens à gérer l'incertitude grâce à ses services aux entreprises, ses solutions d'assurance et de réassurance. En tant qu'entreprise, Applied Underwriters s'est distinguée par ses approches novatrices en matière de service à la clientèle et par sa solide financière. Applied Underwriters est largement présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE et au Moyen-Orient. Son siège opérationnel est situé à Omaha, Nebraska.

À propos de PartnerRe (www.partnerre.com)

PartnerRe Ltd. est un réassureur mondial de premier plan qui aide les compagnies d'assurance à réduire la volatilité de leurs bénéfices, à renforcer leur capital et à développer leurs entreprises grâce à des solutions de réassurance. Les risques sont garantis à l'échelle mondiale par l'intermédiaire des trois segments de la société : assurances IARD, spécialisées et de personnes. Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020, les revenus totaux se sont élevés à 7,4 milliards de dollars. Au 30 juin 2021, l'actif total s'élevait à 28,3 milliards de dollars, le capital total à 9,2 milliards de dollars et le total des fonds propres à 7,2 milliards de dollars. PartnerRe maintient de très bonnes notations en matière de solidité financière : AM Best A+ / Moody's A1 / Standard & Poor's A+.

