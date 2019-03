Applus+ fait l'acquisition du laboratoire français A2M Industrie, spécialisé dans les essais de matériaux

A2M Industrie dispose des accréditations Nadcap et Cofrac, le laboratoire est habilité à réaliser des essais pour l'industrie nucléaire et il est l'un des rares à être reconnu par le groupe Safran en Europe.

« L'intégration d'A2M Industrie permet d'étendre notre réseau européen de laboratoires pour l'industrie aéronautique et renforce notre position de fournisseur de services à haute valeur ajoutée pour les motoristes aéronautiques et leurs sous-traitants », a souligné Jordi Brufau, Executive Vice President de la division Applus+ Laboratories.

Selon Cyril Romagny, Directeur Général d'A2M Industrie, « L'intégration au groupe Applus+ est une opportunité pour le développement commercial et technique de notre societé. Travailler avec le groupe Applus+ nous permettra d'élargir notre gamme de produits et de nous ouvrir au marché européen. Nous sommes convaincus que cette opération apportera des avantages majeurs à nos clients ».

A2M Industrie intégrera la division Applus+ Laboratories qui fournit des services technologiques à haute valeur ajoutée à l'industrie, et notamment à l'industrie aéronautique.

Le groupe Applus+

Applus+ est l'un des chefs de file internationaux dans le domaine des essais, de l'inspection et de la certification. Applus+ fournit, à ses clients de tous les secteurs d'activité, des solutions qui garantissent la conformité de leurs actifs et produits aux normes et réglementations en matière de qualité, de santé, de sécurité et d'environnement.

Applus+ est présent dans plus de 70 pays et emploie 22 800 personnes. Le groupe compte quatre divisions mondiales opérant toutes sous la marque Applus+. Pour l'exercice 2018, Applus+ a enregistré un chiffre d'affaires de 1 676 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 171 millions d'euros.

Applus+ est coté aux bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence, avec un total de 143 018 430 actions.

ISIN: ES0105022000

Symbole : APPS-MC

Plus d'informations :

www.applus.com/en

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/840479/Applus.jpg

Related Links

http://www.applus.com



SOURCE Applus+