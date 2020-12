Appy Pie AppMakr permet aux clients de créer des applications iPhone et Android en quelques étapes faciles

PARIS, 28 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Appy Pie, une plateforme sans code, offre un guide étape par étape à ses utilisateurs sur comment créer une application et la publier sur différents App stores, incluant Google Play et iTunes. Appy Pie AppMakr permet aux utilisateurs de créer des applications formidables et réceptives sans avoir à écrire une seule ligne de code. Cette plateforme de création d'applications sans code aide les sociétés à créer des applications mobiles parfaitement fonctionnelles qui peuvent améliorer l'engagement des utilisateurs et la rentabilité.

Cependant, avant de créer une application, les sociétés doivent faire une analyse de marché sur leurs clients et sur ce qu'ils pensent de la société. Cela permet non seulement aux sociétés de développer des applications mobiles qui répondent à des lacunes du marché que d'autres applications similaires ne sont pas en mesure de combler, mais cela s'avère également rentable pour élargir leur audience au niveau mondial. Tout le monde peut créer une application iPhone et une application Android en utilisant Appy Pie en quelques étapes seulement, sans aucun codage.

Les applications créées par Appy Pie AppMakr peuvent améliorer la satisfaction des clients de plusieurs façons. Les applications mobiles peuvent apporter aux entreprises un coup de pouce et un avantage sur la concurrence, en les aidant à mieux se connecter avec leurs utilisateurs potentiels. Appy Pie AppMakr permet d'éliminer tout l'aspect fastidieux et complexe du processus de création de l'application, ce qui le rend plus facile et plus simple, même pour les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie.

"La création d'une application peut être un processus assez difficile, surtout si l'on considère la quantité de code, la main d'œuvre et le temps qu'il faut. Cela peut s'avérer être une tâche très lourde et très coûteuse. Appy Pie apporte une solution efficace à ce problème en permettant aux utilisateurs de créer leurs applications mobiles sans aucun codage, ce qui leur fait gagner du temps, de l'argent et de la main-d'œuvre", a déclaré AbhinavGirdhar, PDG et fondateur d'Appy Pie.

Appy Pie est le leader mondial de la création d'applications sans code. La société apporte une solution facile à utiliser au secteur ultra-compétitif du développement d'applications, en proposant une plateforme pour créer des applications Android et iOS spécialement pour les utilisateurs n'ayant pas de compétences en programmation. Pour servir des clients de tous les coins et recoins du monde, Appy Pie opère dans un grand nombre de langues dont le français, l'arabe, l'allemand, le portugais, etc. et offre également un support dédié 24X7 dans toutes ces langues.

À propos d'Appy Pie





Appy Pie, une marque d'Appy Pie LLP, est le meneur incontesté sur le marché des applications sans code. Appy Pie aide les SMBs, les entreprises et les organisations à transformer leurs idées en réalité, sans aucune connaissance technique ou de codage. Avec des produits comme créateur d'applications, créateur de site Web, créateur de Chatbot, Chat en direct et créateur de flux de travail, les entrepriseset organisations de toute sorte peuvent créer, connecter et déployer des applications et des technologies pour changer leur façon de travailler et augmenter leur productivité grâce à des solutions d'entreprise faciles à utiliser et sans code. Appy Pie a son siège à Warrenton, en Virginie, et à Noida, en Inde. La société dessert des clients dans plus de 150 pays.



Pour en savoir plus, veuillez-vous référer à : https://fr.appypie.com/

Contact Média

Abhinav Girdhar

[email protected]

+1 888 322 7617

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1389762/Appypie_Logo_Logo.jpg

Liens connexes

appypie.com/



SOURCE Appy Pie