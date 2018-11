Appy Pie lance un podcast pour guider les utilisateurs sur tous les aspects du développement d'applications sans code

MARSEILLE, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Appy Pie, un créateur renommé d'applications sans code reconnu par des millions de petites entreprises, est conçu pour guider les utilisateurs sur tous les aspects du développement et de la promotion des applications sans code avec sa série de podcasts exclusifs, App Academy. Lancé la semaine dernière, le podcast d'Appy Pie aidera les propriétaires de petites entreprises de tous les secteurs à transformer les idées de création d'applications en réalité, améliorant ainsi leur efficacité et leurs revenus. Pour couronner le tout, les utilisateurs bénéficieront d'une aide intelligente pour promouvoir leurs applications sur différents magasins d'applications.

Le premier épisode, intitulé "Comment créer une application de restaurant?" Fournit des informations précieuses sur la manière dont les restaurateurs peuvent créer leurs propres applications sans codage et les publier sur les magasins d'applications.

«Nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes la première plate-forme de développement d'applications sans code à lancer notre propre série de podcasts à l'intention de nos utilisateurs. Les podcasts sont un moyen de nouer des relations plus significatives avec nos clients », a déclaré Abhinav Girdhar, PDG et fondateur de Appy Pie. « Notre objectif est de rendre le développement d'applications aussi simple que possible» Ajouta-t-il.

Classé n ° 1 parmi les logiciels de création d'applications mobiles, Appy Pie a été lancé dans le but de simplifier le développement d'applications mobiles pour tous. Non seulement l'entreprise fournit des fonctionnalités avancées pour aider les entreprises à améliorer l'engagement des utilisateurs et à récompenser leurs clients, mais elle offre également un support pour aider les propriétaires d'applications à publier leurs applications sur des magasins d'applications, tels que Apple App Store, Google Play Store, etc. Logo Maker et Website Maker de Appy Pie ont gagné en notoriété et en popularité auprès de leur clientèle, en particulier dans la communauté des petites et moyennes entreprises qui ont apprécié le rapport qualité prix obtenu sur la plate-forme.

À propos d'Appy Pie

Appy Pie, une marque déposée d'Appy Pie LLC, est un leader inégalé du mouvement des applications mobiles qui permet à quiconque de transformer ses idées d'applications en réalité, sans aucune connaissance technique. Vous pouvez également convertir votre site Web en une application avec Appy Pie.

