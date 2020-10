Après plus de 13 ans d'utilisation, Servier accélère sa transformation digitale avec la Plateforme Cloud Determine

PARIS, 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Determine, a Corcentric Company, éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats, annonce que Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant, client historique depuis plus de 13 ans, accélère sa transformation digitale avec la Plateforme Cloud Determine.

Depuis 2007, Servier a déployé la solution Procurement de Determine auprès des sociétés françaises du Groupe. Il a pu ainsi adresser la grande diversité de ses catégories d'achats indirects et en 2019, ce sont plus de 2 400 utilisateurs qui se sont connectés à la plateforme Determine pour passer plus de 50 000 commandes, totalisant un volume de transactions d'environ 1 milliard d'euros. En 2020, Servier a fait le choix stratégique d'accélérer sa transformation digitale en optant pour un hébergement dans le cloud de sa solution Determine.

Parmi les nombreux avantages offerts par le Cloud par rapport à un hébergement on-premise, Servier pourra notamment tirer profit de :

La flexibilité et de l'agilité de la Plateforme qui évolue rapidement et simplement aux besoins de l'entreprise

L'accessibilité optimisée à la solution depuis n'importe quel terminal

La facilité du travail en mode collaboratif

L'innovation en continu grâce aux mises à jour automatiques

La maîtrise des coûts d'infrastructure

La sécurité des données

« Cette migration dans le Cloud Determine en mode SaaS, en ligne avec la stratégie digitale du Groupe, nous facilite grandement l'accès à la plateforme P2P, depuis n'importe quel terminal, et les connexions aux catalogues en punchout, ou autres applications par des APIs. La nouvelle version, plus ergonomique, plus performante, a séduit nos utilisateurs », a déclaré Sylvain Feraud, directeur du Procurement chez Servier.

« Servier a toujours pris soin de bâtir une relation durable avec ses fournisseurs. Cette volonté se reflète aujourd'hui dans la décision du Groupe de renouveler sa confiance en Determine et en la pérennité de sa Plateforme après 13 ans de collaboration », a commenté Gérard Dahan, SVP EMEA, Determine a Corcentric Company.

À propos de Determine, a Corcentric company

Determine, a Corcentric company est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay.

