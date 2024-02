Après une levée de fonds de série B réussie auprès de Seoul Clinical Laboratories (Corée), Standard Foods et GrandTech C.G. Systems (Taïwan), représentant des services cloud d'AWS, H2U a sécurisé plus de 10 millions USD de fonds

H2U se consacre à la promotion de la médecine par le mode de vie et utilise les données de l'IA pour offrir une nutrition de précision, une médecine préventive et des solutions de santé holistiques.

H2U étend sa portée en Corée du Sud grâce à une plateforme de bilan de santé numérique basée sur les solutions dites SaaS et à un programme de gestion de la santé en boucle fermée après le bilan.

TAIPEI, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- H2U, la principale marque taïwanaise de santé numérique, a débuté la nouvelle année lunaire avec des annonces captivantes. Des entités telles que Seoul Clinical Laboratories (SCL), le plus grand laboratoire médical de Corée, Standard Foods, la plus grande entreprise alimentaire de Taïwan, Leadgene Biomedical, le principal innovateur et fabricant de réactifs pour protéines et anticorps, et GrandTech C.G., le représentant des services cloud d'AWS Systems, ont rejoint avec enthousiasme l'actuelle levée de fonds de H2U (série B) avant le Nouvel An lunaire, réunissant plus de 10 millions USD de fonds. Avant ce tour de table, H2U avait déjà obtenu des investissements de la part d'investisseurs institutionnels réputés, dont Foxconn Technology, ADATA, TOPCO, UDN, WeLeader Bio, Flight International, Wondercise et Sparklabs.

Grâce à l'injection de ressources importantes de la part de ces partenaires d'investissement stratégiques, H2U bénéficie d'un soutien stable en matière de recherche et développement, d'analyse des données d'IA et de promotion des produits. Dans le même temps, AI by H2U fournit des données précieuses sur le comportement des membres et leurs besoins en matière de santé, en proposant à des milliers d'entreprises nationales des solutions holistiques diversifiées et à multiples facettes pour une vie saine. La gestion de la santé numérique, les bilans médicaux personnalisés, la science nutritionnelle précise, les prescriptions sportives individualisées et la promotion de la santé en entreprise sont incarnés par la plateforme H2U pano, un écosystème de santé numérique.

Fondée il y a dix ans, H2U a récemment dépassé les 3 000 000 de membres grâce à l'intégration réussie de H2U eXpert, H2U eXamine, Everyday Health, Sports Note, et iFit. Cette réussite a impliqué la mise en œuvre efficace et l'élimination des silos de données, marquant l'étape initiale du suivi et de l'analyse continus des données sur la santé. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires stratégiques dans ce tour de table, H2U s'apprête à tirer parti de la technologie cloud pour améliorer l'analyse des données de son moteur d'IA, qui recommande les meilleurs plans de santé personnalisés tout en rassemblant des recherches scientifiques complètes pour approfondir la gestion nutritionnelle après les examens de santé. La vocation de H2U découle de la médecine par le mode de vie, et près de 500 organisations sont membres du produit phare H2U pano, qui leur permet d'accéder à une structure d'examen médical de qualité et à des solutions de test personnalisées. H2U pano guide les membres tout au long d'un parcours de santé numérique holistique, depuis l'aide à la prise de rendez-vous médicaux jusqu'aux examens hospitaliers et à la collecte des rapports post-examen. Avec l'autorisation de l'utilisateur, le moteur d'IA de H2U peut procéder à une évaluation des risques de santé et recommander des plans de santé personnalisés adaptés, des produits de santé de haute qualité, divers cours liés à la santé, des prescriptions d'exercices et des services Lohas (« Lifestyles of Health and Sustainability », que l'on peut traduire par « modes de vie pour la santé et la durabilité »). Ce concept de base a suscité l'approbation de partenaires stratégiques désireux d'intégrer leurs ressources pour développer des solutions de santé personnalisées grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie. Parallèlement, H2U pano a donné le coup d'envoi d'une nouvelle révolution numérique dans le domaine de la santé, œuvrant à une refonte radicale de la santé de la population taïwanaise.

H2U sera officiellement présente à l'international en 2024. L'entreprise prévoit de pénétrer le marché médical coréen par l'intermédiaire du groupe SCL au cours du premier semestre de l'année en créant une plateforme numérique de bilan de santé basée sur les solutions dites SaaS et un programme de gestion de la santé en boucle fermée après le bilan dans les centres d'examen médical sud-coréens. H2U collaborera au développement du marché étranger, en s'appuyant sur le vaste territoire commercial de SCL dans le nord-est et le sud-est de l'Asie. Parallèlement, H2U prévoit de participer à des événements médicaux internationaux annuels tels que le salon Medica en Allemagne, ainsi que le salon CES et la conférence J.P. Morgan sur les soins de santé aux États-Unis. L'entreprise aspire à devenir la licorne de la santé numérique la plus renommée d'Asie. Elle devrait procéder à une première offre publique de vente d'ici la fin de l'année afin d'augmenter le capital nécessaire à la recherche et au développement technologique.