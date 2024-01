AQMetrics et CMC Markets concluent un partenariat stratégique pour le reporting des transactions dans le cadre de la directive MiFID II

LONDRES, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- AQMetrics, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques réglementaires, est ravi d'annoncer avoir conclu un partenariat inédit avec CMC Markets, l'un des leaders mondiaux des services financiers. Cette collaboration devrait redéfinir le reporting des transactions dans le cadre de la directive MiFID II en mettant l'accent sur un support client de qualité supérieure, des fonctionnalités technologiques de pointe et une expertise réglementaire inégalée.

La synergie entre la position de leader de CMC Markets et les solutions technologiques réglementaires innovantes d'AQMetrics ouvre la voie à une approche transformatrice de la conformité à la directive MiFID II.

Modèle de support client:

Le partenariat introduit un modèle d'assistance à la clientèle qui va au-delà des normes de l'industrie. Les clients peuvent compter sur des équipes de soutien dédiées, une assistance personnalisée et un engagement proactif tout au long de leur parcours de conformité. «Il est primordial de pouvoir compter sur un partenaire qui excelle en matière de support client. L'approche d'AQMetrics change la donne », a déclaré Adrian Gill, responsable des opérations réglementaires au sein du groupe CMC Markets.

Innovations technologiques:

Grâce à cette collaboration, la technologie de pointe d'AQMetrics est intégrée de manière transparente aux opérations de CMC Markets. La plateforme offre des capacités de reporting avancées, un suivi en temps réel et des tableaux de bord personnalisables, fournissant ainsi aux clients une solution complète et simple à utiliser pour le reporting des transactions dans le cadre de la directive MiFID II. « AQMetrics s'est avéré être un partenaire exceptionnel, fournissant à CMC Markets une gamme complète de solutions technologiques, y compris une série de précieuses fonctionnalités supplémentaires qui améliorent considérablement nos capacités de reporting de transactions dans le cadre de la directive MiFID II. Dans notre quête de l'excellence, l'innovation technologique est une pierre angulaire », a déclaré Neil Vinall, directeur des opérations chez CMC Markets.

Expertise réglementaire :

Les exigences réglementaires devenant de plus en plus complexes, le partenariat met fortement l'accent sur l'expertise réglementaire. AQMetrics fournit une mine de connaissances qui permettent à CMC Markets et à ses clients de rester à la pointe des changements et des exigences réglementaires. « AQMetrics a fait preuve d'une solide expertise en matière de réglementation, s'alignant parfaitement sur l'engagement de CMC Markets en faveur de l'excellence en matière de conformité », a déclaré Adam Harris, responsable du reporting réglementaire chez CMC Markets.

CMC Markets et AQMetrics sont convaincus que ce partenariat établira de nouvelles normes industrielles pour le transaction reporting MiFID II. Cette collaboration vise à fournir une solution transparente et efficace aux institutions financières qui doivent faire face à la complexité du reporting réglementaire. « Je suis vraiment ravi d'accueillir CMC Markets et je me réjouis de mettre en place un partenariat collaboratif et durable », a ajouté Olivier Halimi, General Manager chez AQMetrics.

À propos de CMC Markets :

CMC Markets est un leader mondial du trading en ligne, fournissant un large éventail d'instruments financiers aux traders et aux investisseurs du monde entier. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation, de la transparence et du succès de ses clients, CMC Markets a acquis une réputation d'excellence dans le secteur des services financiers.

Pour plus d'informations, consultez cmcmarkets.com

À propos d'AQMetrics :

AQMetrics est un fournisseur de premier plan de technologie réglementaire, spécialisé dans les solutions innovantes pour les institutions financières qui naviguent dans des environnements réglementaires complexes. En mettant l'accent sur la technologie, l'expertise et la réussite des clients, AQMetrics permet aux organisations de respecter leurs obligations réglementaires en toute confiance.

Pour plus d'informations, consultez aqmetrics.com